Держспецзв’язку за півроку заблокувала більше 1,1 млн атак на державні інформаційні ресурси, з яких тільки за останній тиждень — 60 тис. атак [інфографіка]
За півріччя фахівцями Держспецзв’язку заблоковано понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси та понад 250 DDoS-атак, розповів Голова Держспецзвя’зку Юрій Щиголь. Він підкреслив, що найбільш агресивно у кіберпросторі поводяться Росія, Китай та Північна Корея.
«Щомісяця загальна кількість кіберінцидентів зростає на 5-10%, майже всі вони спрямовані або на отримання фінансової вигоди, або на послаблення держави.
Активізація в кіберпросторі відбувається одночасно з активізацією в реальному житті, тому коли стягували війська у квітні до кордону, ми також бачили сплеск атак. Кожна така провокація супроводжується підвищенням напруги в кіберсекторі», – зазначив Юрій Щиголь.
Тільки за останній тиждень з 30 червня по 6 липня 2021 року фахівці Держспецзв’язку заблокували понад 60 тисяч атак на державні інформаційні ресурси, включно з тими, що призвели до аварійного збою в роботі сайтів державних органів України.
Зокрема, системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет:
- заблоковано 60 006 атак різних видів, що на 28% більше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня (97%)
- Зафіксовано та заблоковано 11 DDoS-атак.
Системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 1 237 378 підозрілих подій (на 5% більше ніж попереднього тижня):
- спроб отримання прав користувача – 48%
- спроб отримання прав адміністратора – 21%
- порушень корпоративної політики безпеки – 10%
- підозрілого виконувального коду – 7%
- застосування нестандартних протоколів – 6%
Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 3 696 кіберінцидентів (на 12% більше ніж попереднього тижня). Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується: розповсюдження шкідливого програмного забезпечення (75%) та фішингу (24%).
У Держспецзв’язку також нагадали, що у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем, слід інформувати урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.