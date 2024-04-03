Детская IT-школа Robocode уволила 32-летнего учителя после выпуска «Беременна в 16»

Детская IT-школа Robocode уволила преподавателя после его появления в одном из эпизодов шоу «Беременна в 16».

В компании заявили, что преподаватель работал по совместительству и ситуация произошла с ученицей-невестой сельской СОШ. Соответственно, участие в телепроекте не имело никакого отношения к IT-школе.

Но после выхода этого эпизода его пары отменены, а самого его уволили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Школа робототехники и программирования Робокод (@robocode_ua)

Что было в этом эпизоде?

Издание «Буквы» делало подробный обзор третьей серии третьего сезона шоу «Беременной в 16» под провокационным заголовком «Школьный учитель и ученица: любовь или статья?».

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Если коротко, что мы имеем: 15-летняя Людмила из небольшого села Яблоновка Киевской области. Девушка из довольно бедной семьи, детство ее прошло в скандалах родителей. За год до событий мать, не выдержав алкоголизма отца, внезапно покинула его, переехав к мужу в Черкасской области. И хотя она убеждала, что покинула только мужа, дочь восприняла это как измену всей семьи, ее в частности, поэтому решила разорвать любые связи с матерью. С 32-летним Сергеем девушка познакомилась в школе во время урока информатики, который он вел. Людмила сразу почувствовала к нему симпатию и начала писать в соцсетях. Сергей заметил флирт, но воспринял это за игру. Однако, после совместной прогулки по селу он начал смотреть на девушку другими глазами, ведь она относилась к нему как к мужчине, не противоречила и безусловно восхищалась — словом, демонстрировала все то, чего не хватало Сергею от взрослых женщин.

Однако отношения не были здоровыми: мужчина упрекал девушку за ее психическое и интеллектуальное развитие, на позднем сроке беременности выгнал из дома, отвезя в деревню.

С обзором можно ознакомиться по ссылке, сам же выпуск доступен для просмотра на YouTube.

Сама девушка в своих соцсетях заявила, что в эпизоде были неточности относительно возраста — ей уже 21 год, а ребенку — 3 года. Она также сообщила, что состоит в браке с Сергеем.

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Отметим, что новые эпизоды сняли в 2021 году, до полномасштабной войны с РФ. Премьера планировалась на 2023 год, но из-за общественной реакции она была отложена.