07.04.2026

Diablo 2 получает амбициозный ремейк на Unreal Engine 5: но есть нюанс

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Diablo 2 отримує амбітний ремейк на Unreal Engine 5: але є нюанс

Около 26 лет назад серия Diablo закрепила статус культовой среди игроков. На изломе тысячелетий вышла Diablo 2, которая вернула геймеров в мир Санктуария, где демоны вновь угрожали человечеству. Теперь, после долгого ожидания, появился амбициозный ремейк. Правда, его разрабатывает не Blizzard. Это полностью фанатский проект.


Над ремейком Diablo 2 работает энтузиаст под псевдонимом I Make Games. Он использует движок Unreal Engine 5чтобы наполнить классическую игру современной графикой. Недавно появились два новых видео, которые подробно показывают результат.

В первом ролике автор демонстрирует локацию The Forgotten Tower. Она получила полностью обновленный вид с детализированными текстурами и современным освещением. Во втором видео появляется знакомый персонаж — Butcher из первой Diablo. Его модель выглядит значительно современнее и демонстрирует потенциал нового подхода к дизайну персонажей.


Этот ремейк Diablo 2 выглядит как настоящий подарок для фанатов. За почти три десятилетия графика в играх сделала огромный скачок, и Unreal Engine 5 позволяет увидеть знакомый мир в совершенно ином виде.

Впрочем, пока отсутствует информация о публичном релизе. Даже сам автор называет свою работу скорее концептом, чем полноценным ремейком. То есть это демонстрация того, как могла бы выглядеть Diablo II сегодня, а не подтвержденный продукт для игроков.

Что происходит с Diablo 2

Фактически серия уже получала официальные обновления. В 2021 году вышла Diablo II: Resurrected как ремастер к 20-летию игры. Она принесла существенное обновление графики, улучшение удобства и поддержку Dolby Surround. Игроки встретили ее положительно.

В начале 2026 года вышло дополнение Diablo II: Resurrected: Reign of the Warlock, которое добавило новый класс героя и другой контент, расширив возможности игры.

Сейчас разработчики развивают игру Diablo 4 и выпускают дополнения к ней. Одно из последних добавило два класса и регион.

Итак, фанатский ремейк Diablo II на Unreal Engine 5 показывает, насколько сильно изменились технологии, и как классика может выглядеть сегодня. Даже если проект не станет публичным, он уже доказывает, что интерес к серии жив, а потенциал для полноценного современного ремейка — огромен.

«Diablo 2 была лучше»: создатель игры сетует на современные ARPG за быстрый темп и принудительную прокачку


Источник: screenrant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Игра была только в Word-документе: что скрывал трейлер State of Decay 3 от 2020 года
В Steam добавили демо Darkhaven: RPG в жанре темного фэнтези от создателей Diablo
Google готовит секретную ИИ-утилиту для мгновенной обработки мыслей
Почему итальянский суд признал подорожание Netflix незаконным и обязал выплатить компенсации
Большой день для Starfield: Free Lanes, Terran Armada, PS5-версия и анимированная короткометражка — и все 7 апреля
Информатика мечты: учеников польской школы учат оверклокингу со спонсорами и призами
Растения вместо фонарей на улицах: Китай вывел биолюминесцентные орхидеи, подсолнухи и хризантемы
Китай успешно испытал беспилотный самолет с водородным двигателем
Саудовские инвесторы EGDC увеличили долю в Capcom: темп наращивания позиций настораживает фанатов
Игровой смартфон Vivo за $800 по качеству фото превзошел iPhone 17 и Samsung Galaxy S25 Ultra
Intel готовит процессор с графикой NVIDIA RTX: что известно о Serpent Lake
Когда система начинает “задыхаться”: какую видеокарту выбрать в 2026 году?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить