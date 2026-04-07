Около 26 лет назад серия Diablo закрепила статус культовой среди игроков. На изломе тысячелетий вышла Diablo 2, которая вернула геймеров в мир Санктуария, где демоны вновь угрожали человечеству. Теперь, после долгого ожидания, появился амбициозный ремейк. Правда, его разрабатывает не Blizzard. Это полностью фанатский проект.





Ремейк Diablo 2 на Unreal Engine 5

Над ремейком Diablo 2 работает энтузиаст под псевдонимом I Make Games. Он использует движок Unreal Engine 5чтобы наполнить классическую игру современной графикой. Недавно появились два новых видео, которые подробно показывают результат.

В первом ролике автор демонстрирует локацию The Forgotten Tower. Она получила полностью обновленный вид с детализированными текстурами и современным освещением. Во втором видео появляется знакомый персонаж — Butcher из первой Diablo. Его модель выглядит значительно современнее и демонстрирует потенциал нового подхода к дизайну персонажей.





Этот ремейк Diablo 2 выглядит как настоящий подарок для фанатов. За почти три десятилетия графика в играх сделала огромный скачок, и Unreal Engine 5 позволяет увидеть знакомый мир в совершенно ином виде.

Впрочем, пока отсутствует информация о публичном релизе. Даже сам автор называет свою работу скорее концептом, чем полноценным ремейком. То есть это демонстрация того, как могла бы выглядеть Diablo II сегодня, а не подтвержденный продукт для игроков.

Что происходит с Diablo 2

Фактически серия уже получала официальные обновления. В 2021 году вышла Diablo II: Resurrected как ремастер к 20-летию игры. Она принесла существенное обновление графики, улучшение удобства и поддержку Dolby Surround. Игроки встретили ее положительно.

В начале 2026 года вышло дополнение Diablo II: Resurrected: Reign of the Warlock, которое добавило новый класс героя и другой контент, расширив возможности игры.

Сейчас разработчики развивают игру Diablo 4 и выпускают дополнения к ней. Одно из последних добавило два класса и регион.

Итак, фанатский ремейк Diablo II на Unreal Engine 5 показывает, насколько сильно изменились технологии, и как классика может выглядеть сегодня. Даже если проект не станет публичным, он уже доказывает, что интерес к серии жив, а потенциал для полноценного современного ремейка — огромен.





Источник: screenrant