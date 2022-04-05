Epic Games выпустила Unreal Engine 5, следующие игры серий Witcher и Tomb Raider уже разрабатываются на новом движке

Через 2 года после анонса компания Epic Games выпустила финальную версию игрового движка Unreal Engine 5. Релиз состоялся на мероприятии State of Unreal.

Обновлённый движок содержит ряд улучшений для разработчиков, в том числе он отличается повышенной производительностью и обновленным пользовательским интерфейсом. Также Unreal Engine 5 предлагает технологии, разработанные для более фотореалистичных визуальных эффектов. К ним относятся Lumen, «полностью динамическое решение для глобального освещения» для более реалистичного освещения, и Nanite, которая «даёт вам возможность создавать игры и впечатления с огромным количеством геометрических деталей». Есть и более практичные инструменты, такие как возможность разделять части открытого мира, чтобы командам было легче работать над областями независимо друг от друга. В целом ожидается, что эти инструменты облегчат создание крупномасштабных игр с высокой точностью.

Движок Unreal Engine 5 уже доступен для загрузки. CD Projekt Red подтвердила, что использует инструмент для создания следующего проекта Witcher, а Epic Games перевела Fortnite на новый движок в декабре прошлого года. Кроме того, ранее Epic Games выпустила техническую демо-версию The Matrix Awakens, а на State of Unreal представила проект многопользовательского шутера под названием Lyra. Он позволяет обучаться движку и создавать собственные игры на его основе.

Дополнительно во время проведения State of Unreal компания Crystal Dynamics анонсировала новую игру Tomb Raider, которая разрабатывается на базе Unreal Engine 5. Какие-либо подробности о новом проекте пока что не разглашаются. Однако разработчики обещают создать «кинематографический приключенческий боевик», которого ожидают фанаты.

Источник: The Verge, VentureBeat