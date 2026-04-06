Игра была только в Word-документе: что скрывал трейлер State of Decay 3 от 2020 года

Шесть лет ожидания продолжения культовой зомби-выживалки имеют простую и немного неудобную причину: когда в 2020-м выходил анонсный трейлер State of Decay 3, самой игры фактически не существовало.





Об этом в видеоинтервью каналу Sunny Games на YouTube рассказал глава Undead Labs Филип Холт. По его словам, на момент выхода трейлера над проектом работало лишь четыре-пять человек, и никакой полноценной разработки еще не велось.

«Знаешь, игра была в Word-документе. Это было действительно самое начало работы над программным обеспечением. Трейлер сделала студия Blur, он полностью pre-rendered и представлял концепцию — наши тогдашние мысли о том, что было бы интересно исследовать в State of Decay 3.» — признался Филип Холт.

То есть видео, которое очаровало миллионы игроков зомби-оленем и постапокалиптическими пейзажами, не показывало ничего из того, что реально разрабатывалось. Это не редкость в больших студиях: Microsoft часто анонсирует игры задолго до появления хотя бы прототипа, чтобы обозначить стратегические намерения во время больших шоукейсов. Но шесть лет — даже для индустриальных стандартов это слишком много.





Филипп Холт о трейлере: «Игры просто не было»

Задержку усугубила и внутренняя турбулентность. В 2022 году журналисты Kotaku опубликовали расследование о токсичной культуре в Undead Labs: сотрудники рассказывали о сексизме, выгорании и отсутствии четкого видения проекта. Один из собеседников издания сформулировал это прямо: студия не хотела анонсировать игру, потому что сама не понимала, что именно делает. Уход основателя Jeff Strain после приобретения Undead Labs компанией Microsoft в 2018 году также внес дезориентацию в команду.

По словам Филиппа Холта, сейчас ситуация кардинально другая. State of Decay 3 разрабатывается на Unreal Engine 5 при участии The Coalition (Gears of War), Obsidian Entertainment и нескольких внешних партнеров. Это уже не четыре человека с документом в Word.

От Word-документа до альфа-теста: что изменилось за шесть лет

В начале апреля 2026 года студия объявила о серии закрытых альфа-тестов, первый из которых запланирован на май. Участники смогут проверить кооператив на четверых, обновленную систему строительства базы и переосмысленную механику ресурсов. Регистрация открыта через официальный сайт State of Decay с привязкой учетной записи Discord.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Зомби-оленя из трейлера 2020-го в игре не будет — Филип Холт подтвердил, что концепт «животных-зомби» отбросили в пользу более приземленного выживания. State of Decay 3 будет разворачиваться спустя годы после событий второй части, когда в апокалипсисе уже есть своя культура: выжившие научились перерабатывать найденные материалы, а не полагаться на остатки довоенных запасов.

Ориентировочная дата выхода — 2027 год. Но после того, что мы узнали об анонсе 2020-го, в любые дедлайны от Xbox Game Studios уже немного сложнее верить.

Источник: Sunny Games