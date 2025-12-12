Diablo 4 наконец-то получила Паладина: DLC Lord of Hatred добавит два класса, регион и изменит геймплей

Дополнение Diablo 4 завершает сагу Age of Hatred, игрокам предстоит сразиться с Мефисто и, сюрприз, снова с Лилит. Появится регион Сковос и важные изменения игрового процесса.

Но главная изюминка, которую ждали фанаты серии — возвращение Паладина как класса игрока. Трудно представить Diablo без Паладина, но именно это пришлось терпеть геймерам в четвертой игре все эти годы. Широкий простор для фантазии открывает еще один новый класс: Blizzard не рассказала почти ничего, кроме того, что он будет Игра на ностальгию или на новизну?

«После событий в Vessel of Hatred следующая глава подталкивает игроков к последней битве против Мефисто, чей обман и распространение влияния угрожают превратить Sanctuary в мир, поглощенный злобой. В то время как легионы Ада растут, а древние Бассейны Творения (Pools of Creation) все ближе притягивают Мефисто, судьба человечества висит на волоске. Чтобы остановить его, Странник должен принять старого врага, которого давно считали мертвым. Лилит возвращается, ее пророческие последние слова зазвучат правдой, заставляя заключать опасный союз, связанный необходимостью, а не доверием. Время и союзники заканчиваются, и Странник отчаянно пытается остановить Мефисто, прежде чем ненависть навсегда изменит мир», — говорится в официальном описании сюжета.

Класс Паладина первым будет доступен подписчикам дополнения. Как и следовало ожидать, его стиль по построен на использовании молота и щита, а также поражении врагов силой Святого Света. Относительно другого класса известно, что он появится «на темном горизонте», «его сила неоспорима, его появление готово изменить поле боя». Что-то темное и магическое, но пока непонятное».

Сковос — место рождения первой цивилизации, бывший дом Лилит и Инария. Это самый старый и самый известный регион Санктуария. Им правят Оракул и Королева Амазонок, эта никогда ранее не виданная в игре земля сочетает вулканические побережья, леса у самой воды, и заболоченные руины, пропитанные древними традициями.

Дополнение перерабатывает деревья навыков, чтобы представить новые комбинации для отдельных классов и предоставляет расширенные максимальные уровни для всех восьми классов — готовьтесь создавать новые билды. Введена новая система фильтров лута, которая поможет эффективнее выбирать снаряжение. Улучшен крафт благодаря возвращению легендарного Хорадрического куба. Новый Талисман разблокирует мощные бонусы наборов, расширяя возможности в эндшпиле.

Lord of Hatred также предоставит доступ к Vessel of Hatred. Предварительные заказчики получат Паладина, одну дополнительную вкладку Тайника, два дополнительных слота для персонажей и три предмета декора World of Warcraft. Дополнение выйдет 28 апреля 2026 года.

Источник: IGN