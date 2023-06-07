Diablo IV запустили на Mac с чипом M2 Max — для этого использовали macOS 14 Sonoma и Game Porting Tool

Несмотря на то, что игра Diablo IV вышла на платформах ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S и Xbox One, энтузиасты также смогли запустить её на платформе Mac.

Курс PRODUCT DESIGN Як створювати, втілювати та вдосконавлювати продуктові ідеї? Дізнайся на цьому курсі! Дізнатися про програму

Для запуска Diablo IV на mac использовалась система на базе собственного процессора Apple M2 Max, новая версия настольной операционной системы macOS 14 Sonoma и инструмент Game Porting Tool.

Отметим, в новой macOS 14 Sonoma большое внимание уделено игровым возможностям операционной системы. В ней реализован игровой режим Game mode, который обеспечивает приоритетный доступ к ресурсам системы при запуске игр. Также вдвое увеличена частота дискретизации Bluetooth при использовании контроллеров Xbox и PlayStation с Mac. И еще во время проведения конференции WWDC 2023 компания Apple представила инструмент Game Porting Tool, который позволит расширить игровые возможности платформы.

С помощью Game Porting Tool, созданного на базе Wine, разработчики смогут сравнительно легко и быстро портировать свои игры с Windows на macOS. Для этого не потребуется переписывать игру с нуля, а можно использовать существующую Windows-версию. При этом можно переносить игры с DirectX 12 на Metal 3, оптимизировать проект для Metal 3, что позволяет повысить производительность, добавлять поддержку игровых контроллеров, эффектов HDR и пространственного звука.

С результатом работы Game Porting Tool можно ознакомиться на примере порта Diablo IV для Mac. Игра идёт с разрешением 1512х982 пикселей и при настройках качества графики Ultra обеспечивает частоту около 80-90 кадров в секунду.

Источник: reddit