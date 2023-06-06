Вийшла Diablo IV, Blizzard вже працює над двома доповненнями до гри

У ніч проти 6 червня відбувся довгоочікуваний реліз гри Diablo IV для всіх гравців. Декількома днями раніше доступ до гри отримали ті, хто оформив попереднє замовлення на видання Deluxe та Ultimate.

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Гра Diablo IV доступна на платформах ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S та Xbox One. Тож гравці вже можуть поринути у похмурий Санктуарій, досліджуючи 5 великих регіонів. На вибір користувачів доступні класи варвар, друїд, некромант, розбійник чи чарівник. У червні стартує перший рейтинговий сезон Diablo IV.

Blizzard позиціює Diablo IV як гру, яку можна буде грати через багато років. Це стане можливим завдяки широкій підтримці після запуску. Попри те, що гра тільки вийшла, розробники вже активно працюють над двома доповненнями до неї (крім безплатних оновлень контенту). Про це в інтерв’ю повідомив генеральний менеджер Род Фергюсон напередодні офіційного виходу Diablo IV:

«Поки я сиджу тут, ми збираємося запустити основну гру, ми закінчуємо перший сезон, ми працюємо над другим сезоном, ми працюємо над першим доповненням, ми починаємо друге доповнення… ми працюємо над цим зараз, а ми ще навіть не запустили гру».

Таким чином, вихід першого доповнення Diablo IV можна очікувати вже незабаром. За словами Фергюссона, модель онлайн-сервісу дозволяє Blizzard випускати контент швидше, ніж це можливо для Diablo III.

Джерело: pushsquare