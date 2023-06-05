macOS 14 Sonoma — підтримка віджетів робочого столу, ігровий режим та профілі Safari

У рамках конференції WWDC 2023 компанія Apple анонсувала нову версію настільної операційної системи macOS Sonoma.

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Однією з головних новацій macOS Sonoma стали віджети на робочому столі. При відкритті програми вони йдуть на задній план. Комп’ютер Mac може отримати доступ до віджетів з iPhone, якщо пристрій знаходиться в тій самій мережі Wi-Fi. Віджети є інтерактивними. В одній із демонстрацій показали, як можна керувати підключеним автомобілем за допомогою віджету на робочому столі. Ще з’явилися скрінсейвери, що рухаються, які також можуть служити шпалерами.

Для Mac реалізовано новий ігровий режим Game mode. Він забезпечує пріоритетний доступ до ресурсів системи під час запуску ігор. Ще були зменшені затримки при передачі звуку на AirPods і вдвічі збільшено частоту дискретизації Bluetooth під час використання контролерів Xbox та PlayStation з Mac. І ще Хідео Кодзіма анонсував вихід Death Stranding Director’s Cut на macOS.

Функція Presenter Overlay для відеоконференцій дозволяє показувати екран позаду користувача, доки його обличчя залишається у кадрі, а також ефекти доповненої реальності. Ці ефекти можуть працювати, коли камера розпізнає певні жести.

Вебзастосунки тепер можуть працювати як звичайні програми macOS. Для них реалізована підтримка повідомлень та можливість закріплювати їх у Dock. Для Safari з’явилася підтримка профілів, а приватні вікна перегляду блокуються, коли користувач не використовує їх. Apple також прагне спростити обмін ключами доступу та паролями через iCloud Keychain.

Очікується, що загальнодоступна версія Apple macOS Sonoma з’явиться пізніше цього року.

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Джерело: The Verge