Apple блокирует обновление программ для вайбкодинга в App Store

Apple приостановила выпуск обновлений так называемых программ для «вайбкодинга» Replit и Vibecode — тех, что позволяют создавать сайты и приложения с помощью ИИ и текстовых промтов.





Первым о блокировке сообщил сайт The Information, а затем поступило подтверждение от Apple. При этом компания ссылается не на новую политику, а на действующие требования App Store.

Речь идет в частности о правиле 2.5.2, которое запрещает программам загружать или выполнять код, изменять собственную функциональность после модерации и влиять на работу других приложений. Простыми словами: вайбкодинг позволяет приложению превратиться в другой продукт уже после установки, что «недопустимо» для Apple.

Фактически такие ИИ-инструменты могут стать угрозой для бизнес-модели компании и позволят создавать приложения, которые не публикуются в App Store — одном из ключевых источников дохода компании. В качестве компромисса, для Replit предлагают открывать сгенерированные проекты во внешнем браузере вместо встроенного, а от Vibecode требуют убрать возможность создания ПО для устройств Apple. Компания в заявлении добавила, что поддерживает «регулярный» контакт с разработчиками и объясняет, как привести приложения в соответствие с правилами.





Несмотря на ограничения, сама Apple не отказывается от ИИ в программировании и уже интегрировала инструменты от OpenAI и Anthropic в среду разработки Xcode.

Несмотря на ограничения, сама Apple не отказывается от ИИ в программировании и уже интегрировала инструменты от OpenAI и Anthropic в среду разработки Xcode.