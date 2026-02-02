Раньше бесплатно, теперь — $30: xAI закрыла новые функции Grok Imagine для пользователей X Premium

Недавно внедренные функции Grok Imagine, в частности генерация коротких видео и поддержка разрешения 720p, после официального анонса xAI стали доступны только по отдельной подписке SuperGrok. Ранее эти возможности работали для всех пользователей Premium на X.





Об ограничениях сообщают сами пользователи платформы. Около недели назад xAI и Илон Маск объявили о расширении возможностей Grok Imagine, в частности о запуск генерации 10-секундных видео с улучшенным качеством изображения и значительно лучшим аудио. Сначала эта функция появлялась у пользователей неравномерно и без отдельного переключателя продолжительности, что создавало впечатление постепенного открытого тестирования.

Функция работала стабильно, а пользователи с подпиской Premium на X могли без ограничений генерировать видео. Но теперь компания заблокировала новые функции. Во время повторных попыток использования функции генерации 10-секундного видео пользователи начали видеть экран с предложением обновиться до SuperGrok. Для создания 10-секундных видео или контента в четком разрешении 720p теперь необходимо оформить подписку SuperGrok стоимостью $30 в месяц.





«Super Grok, новые 720p видео по 10 секунд = ограничение примерно до 10 видео в день, вы серьезно? Лично мне нравится новая опция 720p, потому что качество значительно лучше предыдущих вариантов. Но лимит просто ужасный. Кто-то еще сталкивается с ограничением примерно до 10 видео по 10 секунд в 720p в день?» — возмущается пользователь Reddit с ником AwardHappy9673.

Это воспринимается как своеобразный rug pull для пользователей Premium, которые уже тестировали опцию увеличенной продолжительности. Ситуация выглядит особенно болезненной, учитывая то, что новая модель действительно получила ряд заметных улучшений. xAI заявляет, что Grok Imagine 1.0 предлагает лучшее качество аудио с эмоциональными и выразительными голосами персонажей, а также музыку, синхронизированную со сценами. По данным компании, за последние 30 дней платформа сгенерировала 1,245 миллиарда видео.

Многие пользователи X публично высказали разочарование этим изменением. Некоторые из них отмечают, что обычные пользователи Premium имели доступ к 10-секундным видео до обновления, но впоследствии эта возможность была удалена Такой шаг выглядит неоднозначно, когда пользователей просят платить дополнительно за функцию, к которой они уже имели доступ, пусть даже непродолжительное время.

«Меня немного раздражает, что у Premium были 10-секундные видео, когда их впервые запустили, а теперь они доступны только в SuperGrok. Просто дайте нам лимит на то, сколько мы можем сделать, вместо того чтобы ограничивать функции. Очень разочаровывает!», — делится пользователь Х Мэтью.

SuperGrok при этом не является дешевой опцией. За $30 в месяц это отдельная AI-подписка, отделенная от X Premium+. Она предусматривает расширенный доступ до Grok 4, приоритетные голосовые функции и модель Imagine с новыми возможностями. В то же время пользователям Premium после изменений осталась лишь базовая генерация видео продолжительностью 6 секунд в разрешении 480p — на уровне предыдущего функционала.

Есть и еще один момент, на который уже обращают внимание пользователи SuperGrok. Генерация видео в 720p и длительностью 10 секунд значительно быстрее расходует дневную квоту, чем более короткие ролики с более низким разрешением. Лимит может исчерпываться уже примерно на 10 видео в день в 720p, тогда как в 480p доступно почти 200 генераций. При этом неудачные попытки также засчитываются до квоты. xAI утверждает, что API Grok Imagine в настоящее время возглавляет бенчмарки Artificial Analysis, что свидетельствует о сильной технической базе модели.

