«Дія» позволит отправлять жалобы на плохую связь — даже в режиме офлайн

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал возможность сообщать об отсутствии связи в приложении «Дія». Она будет работать даже в режиме офлайн.

«Позже вы сможете сообщать в «Дія» о проблемах со связью, даже когда будете офлайн. При восстановлении связи информация подтянется. Будем анализировать фидбек и работать над стабилизацией связи дальше».

Также Федоров рассказал о мерах, которые планируются для налаживания связи во время обесточиваний. Уже осуществлены следующие шаги:

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обновил требования к мобильным операторам. Они должны обеспечить 25% собственной сети генераторами для работы более 72 часов. Остальная часть сети должна работать на аккумуляторных батареях 10 часов.

Усилены проверки выполнения операторами государственных требований. Они будут ежеквартально отчитываться о работе сети в НЦУ, их будет проверять Национальная комиссия регулирования электронных коммуникаций (НКЭК).

Операторы связи смогут подавать заявку в Облэнерго, на модернизацию оборудования учреждения, которое питает базовые станции. «Это позволит быстрее заряжать аккумуляторы».

Министерство согласовало перечень объектов, которые должны иметь бесперебойное питание, его будут передавать через ОВА в Облэнерго. Парламент отменил пошлины и НДС на ввоз аккумуляторов и генераторов.

Минцифры также работает над бронированием военнообязанных членов ремонтных бригад. После обстрелов, обесточивания или повреждения базовых станций именно они восстанавливают работу сети, а потому должны оставаться на своих рабочих местах.

Источник: Михаил Федоров

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