Новости Устройства 01.08.2025 comment views icon

DJI Osmo 360: первая панорамная камера бренда снимает видео 8K/50p

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

DJI Osmo 360: первая панорамная камера бренда снимает видео 8K/50p

DJI подготовила к выпуску Osmo 360 — свою первую экшн-камеру с полным круговым обзором 360°. Новинка не просто заполняет пробел в линейке компании, но и устанавливает новые стандарты для сегмента. Это первая камера с поддержкой записи видео в 8K при 50 кадрах в секунду, а также она способна непрерывно снимать с параметрами 8K/30p в течение 100 минут.

В основе Osmo 360 лежат два CMOS сенсора размером 1/1,1 дюйма. По словам DJIВместе они обеспечивают качество, эквивалентное одному 1-дюймовому сенсору при съемке в формате 360°. Камера оснащена первыми в отрасли квадратными HDR-сенсорами, созданными с нуля именно для кругового видео. Они обеспечивают динамический диапазон в 13,5 шагов экспозиции и диапазон светочувствительности ISO 100-51200. Светосила заявлена f/1.9.

DJI Osmo 360: перша панорамна камера бренду знімає відео 8K/50p
DJI представила Osmo 360 — 8K-экшн-камеру с круговым обзором и автономностью до 190 минут

Для плавности видео предусмотрены такие функции, как HorizonSteady, чтобы обеспечить ровность видеозаписи даже при повороте камеры, и RockSteady 3.0 для стабилизации изображения.

Две камеры вместе могут снимать видео с разрешением 8K 360° со скоростью до 30 к/с или до 50 к/с с масштабированием. Также камера может записывать видео со скоростью до 100 к/с при съемке в формате 4K. Кроме того, можно записывать видео через один объектив с разрешением до 5K со скоростью до 60 к/с или сверхширокоугольное видео с одним объективом с разрешением до 4K со скоростью до 120 к/с.

DJI Osmo 360 также способна снимать фотографии:

  • 30,72 Мп в соотношении 4:3 с одной камеры
  • 120 Мп панораму в соотношении 2:1 с обеих камер

Для хранения отснятого материала есть хранилище емкостью 128 ГБ, но лишь 105 ГБ из них доступны для пользователя. Также поддерживаются карты памяти microSD емкостью до 1 ТБ. Устройство оснащено беспроводными модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth. Камера получила 2-дюймовый дисплей с разрешением 314×556 пикселей.

Интегрированная в Osmo 360 батарея обеспечивает достаточно долгое время записи. Камера может работать без подзарядки до:

  • 100 мин — в 8K/30p
  • 190 мин — в 6K/24p
  • 90 мин — даже при температуре -20°C

Цена DJI Osmo 360 составляет €480 за базовый комплект Standard Combo, который включает саму камеру, защитный чехол, резиновую защиту линз. Комплектация Adventure Combo дополнительно содержит 1,2-метровый «невидимый» селфи-стик, 2 батареи Extreme Battery Plus и многофункциональный батарейный кейс. За этот набор уже придется заплатить €630.

Источник: gsmarena, DJI

Популярные новости

Вышел Commodore 64 Ultimate — первый новый компьютер компании за 30 лет
Mercedes испытывает твердотельные батареи: более 1000 км хода и меньшая стоимость
Guitar Hero на свалку? В Tony Hawk's Pro нашли «издевательскую» пасхалку, о которой не знал и сам разработчик
Ученые впервые создали кубит антиматерии — это поможет понять, почему вокруг нас только обычное вещество
Nothing Phone (3) с завтрашнего дня в Украине по цене 40 тыс. грн
Первые кадры сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота» — таинственный злодей Пола Джаматти и первый за 120 лет набор кадетов
Фан собрал интерактивную карту GTA 6 на основе трейлеров и утечек
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: трейлер 3 сезона, который напоминает Resident Evil 4 — сериал продлили на 4 сезон
Фестиваль фризов от китайской Dark Souls — Wuchang: Fallen Feathers получила лишь 21% положительных отзывов в Steam
Создатель Valve Гейб Ньюэлл об эре ИИ как технологическом переходе: «Есть много людей, которые добились успеха просто потому, что были первыми»
Разработчик Oblivion Remastered, одного из самых больших хитов 2025 года, увольняет 300 работников
Samsung Exynos 2600 получит охладитель внутри чипа
Фаталити! Трейлер «Мортал Комбат 2» побил рекорд по просмотрам — более 100 млн за сутки
Управляемые «Шахеды» с камерой как новая угроза — россияне испытывают технологию на меньших дронах
Baby Grok от Илона Маска: детская версия ИИ, который пугал взрослых
Биткоин полетел вниз: ликвидировано позиций трейдеров на $514 млн
Как в Half-Life и старых играх: «размытая» клавиатура Higround напомнит прошлое
Все увидят ваш животик: фитнес-программа Fitify обнародовала 138 тыс. фото прогресса пользователей
Вооруженные силы Украины появятся в тактическом шутере Squad
Назад в будущее: новые AMD Ryzen 9000G будут не очень новыми
NVIDIA RTX 5070 в процессоре ПК — Geekbench раскрывает GPU чипа N1X
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить