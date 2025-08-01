DJI Osmo 360: первая панорамная камера бренда снимает видео 8K/50p

DJI подготовила к выпуску Osmo 360 — свою первую экшн-камеру с полным круговым обзором 360°. Новинка не просто заполняет пробел в линейке компании, но и устанавливает новые стандарты для сегмента. Это первая камера с поддержкой записи видео в 8K при 50 кадрах в секунду, а также она способна непрерывно снимать с параметрами 8K/30p в течение 100 минут.

В основе Osmo 360 лежат два CMOS сенсора размером 1/1,1 дюйма. По словам DJIВместе они обеспечивают качество, эквивалентное одному 1-дюймовому сенсору при съемке в формате 360°. Камера оснащена первыми в отрасли квадратными HDR-сенсорами, созданными с нуля именно для кругового видео. Они обеспечивают динамический диапазон в 13,5 шагов экспозиции и диапазон светочувствительности ISO 100-51200. Светосила заявлена f/1.9.

Для плавности видео предусмотрены такие функции, как HorizonSteady, чтобы обеспечить ровность видеозаписи даже при повороте камеры, и RockSteady 3.0 для стабилизации изображения.

Две камеры вместе могут снимать видео с разрешением 8K 360° со скоростью до 30 к/с или до 50 к/с с масштабированием. Также камера может записывать видео со скоростью до 100 к/с при съемке в формате 4K. Кроме того, можно записывать видео через один объектив с разрешением до 5K со скоростью до 60 к/с или сверхширокоугольное видео с одним объективом с разрешением до 4K со скоростью до 120 к/с.

DJI Osmo 360 также способна снимать фотографии:

30,72 Мп в соотношении 4:3 с одной камеры

120 Мп панораму в соотношении 2:1 с обеих камер

Для хранения отснятого материала есть хранилище емкостью 128 ГБ, но лишь 105 ГБ из них доступны для пользователя. Также поддерживаются карты памяти microSD емкостью до 1 ТБ. Устройство оснащено беспроводными модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth. Камера получила 2-дюймовый дисплей с разрешением 314×556 пикселей.

Интегрированная в Osmo 360 батарея обеспечивает достаточно долгое время записи. Камера может работать без подзарядки до:

100 мин — в 8K/30p

190 мин — в 6K/24p

90 мин — даже при температуре -20°C

Цена DJI Osmo 360 составляет €480 за базовый комплект Standard Combo, который включает саму камеру, защитный чехол, резиновую защиту линз. Комплектация Adventure Combo дополнительно содержит 1,2-метровый «невидимый» селфи-стик, 2 батареи Extreme Battery Plus и многофункциональный батарейный кейс. За этот набор уже придется заплатить €630.

Источник: gsmarena, DJI