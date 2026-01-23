Новости Украина 23.01.2026 comment views icon

До 8 лет за $100: для уклонения от мобилизации администратор ЕГЭБО зарегистрировал в базе фиктивного студента

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

До 8 років за $100: для ухилення від мобілізаціі адміністратор ЄДЕБО зареєстрував у базі фіктивного студента

Преподаватель института договорился с администратором ЕГЭБО о «зачислении» в вуз студента без его участия и намерения учиться, с целью избежать мобилизации.

СБУ раскрыла схему незаконного получение отсрочки от мобилизации путем внесения изменений в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). Ее участники брали с желающих немного, но сейчас им грозят большие сроки заключения. Доцент Винницкого института конструирования одежды и предпринимательства (ВИКОП) привлек IT-специалиста, который администрировал базу, к регистрации через нее фиктивных студентов. Такой «абитуриент» получал отсрочку от мобилизации, поскольку данные базы автоматически подтягиваются в государственный реестр и приложение «Резерв+«.

В СБУ обратился один из возможных «студентов», который согласился сотрудничать в разоблачении правонарушителей. Под наблюдением СБУ он согласился на «услугу» и прошел все ее этапы. В начале сентября прошлого года он встретился с преподавателем, который объяснил ему схему и попросил предоставить копии документов, которые «абитуриент» прислал. Позже доцент назвал стоимость «услуги» и попросил предоставить электронный адрес для регистрации в ЕГЭБО. Документы и данные он передал администратору базы.

IT-специалист создал электронный кабинет поступающего (это должен делать только сам абитуриент) и подал заявление с его именем для участия в конкурсе на платную форму обучения. Также он создал необходимые условия для фиктивного зачисления «студента» без прохождения экзаменов. За это администратор позже получил лишь $100 из $600, которые ранее получил преподаватель. Факт передачи денег работнику института тоже был зафиксирован.

«Абитуриент» получил от преподавателя вступительные тесты и правильные ответы на вопросы. Последний сообщил ему, что данные внесены в ЕГЭБО. На следующий день «студент» получил справку о собственном зачислении.

В начале января 2026 года IT-администратору сообщили о подозрении по статье «Пособничество в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц», следствием нарушения которой является заключение от 5 до 8 лет. Также айтишника отстранили от администрирования базы ЕГЭБО на время досудебного следствия.

Источник: dev.ua

Популярные новости

arrow left
arrow right
В бету "Резерв+" добавили фото владельца — для лучшей идентификации
Геймеры могут уничтожить Крымский мост — в Steam вышла украинская игра Bridge Hunter
Разработчики Metro подарили игровой ноутбук 78-летней геймерше, эвакуированной из Донбасса
Украинские баллистические ракеты: Fire Point анонсировала FP-7 и FP-9, которые напоминают боеприпасы С-400
"Торговцы смертью": Intel и AMD получили судебные иски из-за их чипов в российских дронах и ракетах
"Резерв+" будет оповещать об отправке повестки — является ли такое сообщение повесткой?
В Украине забронированы до 20 000 IT-специалистов: за полгода прибавилось от 2000 до 5000, больше всего — в Киеве
Программист ХАЭС обжаловал статус "в розыске", который помешал его бронированию — что решил суд
Только "Резерв+": Кабмин отменяет бумажные документы о воинском учете
Из Минцифры на войну: Михаил Федоров стал новым министром обороны Украины
Гейминг в блэкаут: житель Киева принес ПК в McDonald's, чтобы поиграть в Arena Breakout
Ностальгия без страданий: Windows 7 и Vista вернулись как готовые ISO со всеми обновлениями
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить