До 8 лет за $100: для уклонения от мобилизации администратор ЕГЭБО зарегистрировал в базе фиктивного студента

Преподаватель института договорился с администратором ЕГЭБО о «зачислении» в вуз студента без его участия и намерения учиться, с целью избежать мобилизации.

СБУ раскрыла схему незаконного получение отсрочки от мобилизации путем внесения изменений в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). Ее участники брали с желающих немного, но сейчас им грозят большие сроки заключения. Доцент Винницкого института конструирования одежды и предпринимательства (ВИКОП) привлек IT-специалиста, который администрировал базу, к регистрации через нее фиктивных студентов. Такой «абитуриент» получал отсрочку от мобилизации, поскольку данные базы автоматически подтягиваются в государственный реестр и приложение «Резерв+«.

В СБУ обратился один из возможных «студентов», который согласился сотрудничать в разоблачении правонарушителей. Под наблюдением СБУ он согласился на «услугу» и прошел все ее этапы. В начале сентября прошлого года он встретился с преподавателем, который объяснил ему схему и попросил предоставить копии документов, которые «абитуриент» прислал. Позже доцент назвал стоимость «услуги» и попросил предоставить электронный адрес для регистрации в ЕГЭБО. Документы и данные он передал администратору базы.

IT-специалист создал электронный кабинет поступающего (это должен делать только сам абитуриент) и подал заявление с его именем для участия в конкурсе на платную форму обучения. Также он создал необходимые условия для фиктивного зачисления «студента» без прохождения экзаменов. За это администратор позже получил лишь $100 из $600, которые ранее получил преподаватель. Факт передачи денег работнику института тоже был зафиксирован.

«Абитуриент» получил от преподавателя вступительные тесты и правильные ответы на вопросы. Последний сообщил ему, что данные внесены в ЕГЭБО. На следующий день «студент» получил справку о собственном зачислении.

В начале января 2026 года IT-администратору сообщили о подозрении по статье «Пособничество в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц», следствием нарушения которой является заключение от 5 до 8 лет. Также айтишника отстранили от администрирования базы ЕГЭБО на время досудебного следствия.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: dev.ua