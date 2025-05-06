В «Резерв+» появятся новые отсрочки и функции – Черногоренко

Министерство обороны Украины подготовило несколько новых функций в приложении «Резерв+». Об этих обновлениях рассказала заместитель министра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

«Запускаем новые услуги в Резерв+. Присоединяйтесь к бета-тестированию, чтобы сделать их еще удобнее», — написала она в Facebook.

На прошлой неделе Екатерина Черногоренко анонсировала два новых вида отсрочек в приложении «Резерв+». Но на этот раз кроме отсрочек речь идет также о новых функциях и возможностях.

Итак, сейчас в тестовой версии приложения доступны два новых вида отсрочек:

Отсрочка по постановлению ВЛК

Отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов на службе

Еще появились две новые функции:

Отображение данных об инвалидности

Отражение причин нарушения воинского учета

Стоит заметить, что речь идет о бета-тесте новых возможностей приложения «Резерв+». Все желающие могут присоединиться к тестированию, заполнив форму по по следующему адресу.

Напомним, ранее Екатерина Черногоренко рассказала, что сейчас каждая третья отсрочка от мобилизации в Украине оформляется через приложение «Резерв+»». С прошлого года Минобороны запустило возможность оформить отсрочку онлайн через «Резерв+». Сначала эта функция стала доступной для людей с инвалидностью и студентов. Впоследствии к этим счастливчикам добавились многодетные родители. За первые 3 дня доступности услуги с ее помощью оформили 100 тыс. отсрочек. В этом году уже сделали возможность автоматического продления отсрочек.

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Летом в приложении «Резерв+» появится новая удобная функция —можно будет оплатить штраф за нарушение правил воинского учета со скидкой в размере 50%.