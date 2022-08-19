Dodge показала концепт электромобиля Charger Daytona SRT с искусственным звуком работы двигателя и другими функциями для любителей маслкаров

Компания Dodge представила свой первый электрический маслкар – концепт Charger Daytona SRT. Двухдверное купе позиционируется как предварительная версия первого электромобиля автопроизводителя, производство которого ожидается в 2024 году.

Как правило, электромобили издают небольшой шум в движении. Это связано с отсутствием двигателя внутреннего сгорания. Но маслкары славятся своим звуком работающего двигателя. Чтобы не разочаровывать поклонников, инженеры Dodge оснастили электрическую версию Charger Daytona SRT искусственным шумом двигателя. Dodge называет «шум выхлопа BEV» (Battery Electric Vehicle – электромобиль на аккумуляторных источниках питания) первым в своем роде.

Внешний вид концепта Dodge Charger Daytona SRT балансирует между ретро и футуризмом, сохраняя при этом аэродинамический вид, присущий маслкарам. Следуя наследию Dodge, передняя часть имеет большое отверстие для прохождения воздуха, которое компания называет R-Wing.

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В автомобиле реализованы несколько запатентованных решений. Например, система автомобиля Fratzonic Chambered Exhaust (слово «Fratzonic» — это отсылка к логотипу Dodge, использовавшемуся в 1960-х и 70-х годах под названием «Fratzog»), может обеспечивать звуковое давление 126 дБ, «что делает его таким же громким, как Dodge с двигателем Hellcat». Эта система пропускает звук через усилитель и камеру настройки, расположенные в задней части автомобиля. Представитель компании сравнил её с духовым органом с камерами и трубами. И ещё в автомобиле используется многоскоростная трансмиссия с электромеханическим переключением передач, которую автопроизводитель называет eRupt. Она должна обеспечить динамику вождения, свойственную автомобилям с мощными ДВС. eRupt «обеспечивает характерные точки переключения, отбрасывая плечи на спинки сидений в истинном стиле Dodge». Ещё предусмотрена функция PowerShot push-to-pass, которая обеспечивает «прилив адреналина за счёт увеличения лошадиных сил для быстрого ускорения» после нажатия кнопки на рулевом колесе.

К сожалению, автопроизводитель не спешит делиться потребительскими характеристиками электромобиля Dodge Charger Daytona SRT такими, как ёмкость аккумулятора, запас хода или скорость зарядки. Пока что известно лишь об использовании системы полного привода и 800-вольтовой силовой установке Dodge Banshee. Последняя позволит электромобилю заряжаться на станциях быстрой зарядки постоянного тока мощностью до 350 кВт (если она войдёт в серийную версию).

Источник: The Verge