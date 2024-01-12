Доходы от мобильных игр в 2023 году составили $107 млрд – больше всего принесли Evony, Lineage M и Honkai: Star Rail

Новый отчет Data.ai свидетельствует, что в 2023 году потребители по всему миру потратили на мобильные игры $107 млрд. Это на 2% меньше, чем в предыдущем году. Тем не менее, это говорит о расходах в размере около $2 млрд в неделю.

Китай лидирует по сумме расходов на мобильные игры с показателем $37,6 млрд. В пятерку лидеров также вошли США ($24 млрд), Япония ($12,78 млрд), Южная Корея ($6,34 млрд) и Германия ($2,6 млрд).

Гиперказуальные головоломки лидируют по загрузкам с 16,4 млрд загрузок. Далее следуют симуляторы с 10,5 млрд загрузок, экшен-игры заняли третье место с 5,5 млрд загрузок.

На долю Китая приходится львиная доля загрузок мобильных игр — 29,32 млрд. Другие страны с наибольшим количеством загрузок мобильных игр в 2023 году:

Индия – 9,66 млрд

Бразилия – 4,62 млрд

США – 4,55 млрд

Индонезия – 3,38 млрд

Что касается жанров, которые выманивают больше всего денег у пользователей мобильных устройств, рейтинг выглядит следующим образом:

RPG – $24,5 млрд Стратегия – $10,7 млрд «Три в ряд» – $10,2 млрд Казино – $8,3 млрд

В отчете также отмечается, что в 2023 году Evony, Lineage M и Honkai: Star Rail вошли в тройку крупнейших в мире мобильных игр по потребительским расходам.

Источник: gamesindustry