Bethesda закрывает The Elder Scrolls: Blades — и дата полного исчезновения уже известна

Компания Bethesda Game Studios официально прекращает поддержку мобильной игры The Elder Scrolls: Blades. Серверы проекта отключат 30 июня 2026 года — после этого игра станет полностью недоступной.





О закрытии стало известно из официального сообщения студии, которое сперва заметили пользователи Reddit. Параллельно игру уже сняли с цифровых магазинов: она больше не доступна в App Store, Google Play и Nintendo eShop.

До полного отключения серверов Bethesda ввела финальные бонусы для игроков. Все пользователи получат бесплатный набор внутриигровых ресурсов — Gems и Sigils. Кроме того, все предметы во внутриигровом магазине теперь стоят лишь одну единицу валюты, открывающую доступ к полному контенту игры перед ее завершением.

После 30 июня любой доступ к The Elder Scrolls: Blades будет невозможным, поскольку проект полностью зависит от серверной инфраструктуры.





The Elder Scrolls: Blades — это мобильный спиноф культовой серии ролевых игр The Elder Scrolls, который вышел в 2020 году на iOS, Android и Nintendo Switch.

Игра сочетала классические для серии элементы — исследование подземелий, бои от первого лица и развитие персонажа — с мобильными механиками. Основу геймплея составляли короткие сессии в подземельях с процедурной генерацией, где игрок выполнял задания, сражался с врагами и собирал ресурсы.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Отдельной частью была система восстановления собственного города. Игроки могли строить и улучшать сооружения, открывать новых NPC и постепенно восстанавливать поселения после нападения врагов. Этот элемент должен был добавить игре долговременную прогрессию вне боевых миссий.

На старте Blades показала сильные результаты. Во время раннего доступа игру загрузили более миллиона пользователей на iOS только за первую неделю. Однако этот интерес быстро угас.

Впоследствии проект не смог повторить успех основных частей серии, таких как The Elder Scrolls V: Skyrim. Одной из главных причин стала критика со стороны игроков и профильных медиа.

На агрегаторе Metacritic игра получила оценку на уровне «Generally Unfavorable». Среди основных претензий — повторяющийся геймплей, ограниченная глубина механик и агрессивная монетизация. В частности, многие пользователи жаловались на систему микротранзакций, которая влияла на темп прогрессии.

Закрытие Blades не стало неожиданностью. Bethesda постепенно сворачивает поддержку второстепенных проектов во вселенной The Elder Scrolls. Ранее компания уже прекратила развитие карточной игры The Elder Scrolls: Legends: активную поддержку остановили еще в 2019 году, а серверы окончательно отключили в январе 2025-го. Игра оставалась единственным активным мобильным спинофом серии — но и она не смогла удержать аудиторию в долгосрочной перспективе.

Несмотря на закрытие Blades, мобильное направление франшизы не исчезает полностью. Игрокам, которые хотят остаться в этой вселенной на смартфонах, Bethesda предлагает альтернативу — The Elder Scrolls: Castles. Этот проект делает больший акцент на менеджменте и развитии поселения, чем на боевой системе, и фактически развивает идеи, которые частично присутствовали в Blades. The Elder Scrolls: Blades проработала более шести лет с момента релиза и даже имела сильный старт, но не смогла закрепиться как успешный мобильный продукт.





Источник: Engadget