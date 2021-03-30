Дональд Трамп запустил сайт, но это не соцсеть, а информационный ресурс для сторонников





Недавно сообщалось, что Дональд Трамп планирует запустить собственную социальную сеть на протяжении ближайших 2-3 месяцев. И вот теперь Трамп запустил сайт. Но это оказалась вовсе не социальная сеть, а скорее информационный ресурс для сторонников 45 президента США.

Сайт 45office.com позиционируется как онлайн-офис Дональда Трампа.

«Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу «Америка прежде всего». Посредством гражданской активности и общественной активности Офис Дональда Трампа будет стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоёв общества, поскольку мы стремимся построить поистине великое будущее Америки. На этом посту президент Трамп останется неутомимым защитником трудолюбивых мужчин и женщин нашей великой страны – и их права на жизнь в безопасности, достоинстве, процветании и мире», — говорится на главной странице сайта.

Пока что на сайте не так уж много информации, он содержит всего несколько страниц. Помимо главной страницы также есть страница с биографией Дональда Трампа и его супруги Мелании. Кроме того, есть несколько страниц с формами для рекомендаций и запросов. При этом посетители могут «поделиться своими мыслями» с Трампом, отправить приглашение на публичное мероприятие или же запросить приветственное поздравление по тому или иному поводу. Отдельно доступна страница для запросов от прессы. На текущий момент на сайте нет раздела для публичного общения Дональда Трампа со своими сторонниками или же общения сторонников между собой.