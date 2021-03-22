Дональд Трамп планирует запустить собственную социальную сеть через «2-3 месяца»





После того, как Facebook и Twitter заблокировали учётные записи Дональда Трампа, он намекнул, что может создать собственную социальную сеть. А теперь, похоже, эти планы начинают реализовываться.

Помощник Трампа Джейсон Миллер сообщил Fox News, что бывший президент запустит свою собственную социальную сеть через «2-3 месяца». Миллер не уточнил, что из себя будет представлять эта платформа. Однако он заверил что она «изменит правила игры» и привлечёт десятки миллионов людей.

Если Трамп действительно запустит собственную соцсеть, она может привлечь внимание консерваторов, которые считают, что существующие крупные социальные сети настроены против правых идеологий. Альтернативы, такие как Parler и MeWe, утверждают, что у них появилось много новых пользователей, поскольку некоторые консервативные сторонники ищут платформы с минимальной модерацией или вовсе без неё.

Помимо разработки социальной платформы перед авторами идею мгут возникнуть другие сложности. В частности, нет уверенности в том, что Дональд Трамп сможет получить необходимую для этого инфраструктуру. Shopify и Stripe прекратили сотрудничество с Трампом после штурма Капитолия, а крупные облачные провайдеры, такие как Amazon или Microsoft, могут не захотеть оказывать поддержку его проекту, учитывая обвинения в том, что Трамп спровоцировал насилие в Капитолии. Трампу, возможно, придется полагаться на более мелких или иностранных технологических партнёров. При этом нет никакой гарантии, что они смогут масштабироваться до нужных объёмов.

Источник: Engadget