Дорожная карта по разработке Edge обещает синхронизацию истории и добавление поддержки Linux
Недавно Microsoft обновила общедоступную дорожную карту для своего нового браузера Edge, основанного на движке Chromium. С основными грядущими новшествами предлагаем ознакомиться в этом материале.
Два момента являются абсолютно новыми для браузера. Это возможность навигации по документам PDF через оглавление (в настоящее время рассматривается), и функция предварительного просмотра вкладок в Edge Legacy (находится в стадии обсуждения). Таким образом, пока нет гарантии, что эти функции появятся в браузере в будущем.
Но в списке есть целая немало функций и возможностей, которые Microsoft намерена фактически реализовать. В феврале планируется реализовать следующее:
- Решение проблем с синхронизацией избранного, включая неработающую синхронизацию, повторное появление удаленных элементов избранного и дублирование избранного
- Включить синхронизацию установленных расширений браузера между устройствами
- Возможность установить пользовательскую фотографию в качестве фоновой фотографии на новой вкладке
- Улучшенная обработка ссылок при наличии более одного профиля
Добавим, синхронизация расширений уже тестируется в сборках Canary.
Летом планируется реализовать возможность синхронизации истории браузера между устройствами.
Ещё имеется немалый перечень функций и возможностей, которые обозначены как запланированные, но даже примерные сроки их реализации пока не называются. В частности, планируется следующее:
- Устранить проблему, когда браузер Edge не может найти устройства для передачи медиа
- Сделайте Edge доступным в Linux
- Реализовать поддержку чтения вслух файлов PDF
- Реализовать возможность сохранять определенные файлы куки при выборе очистки данных просмотра при закрытии
- Внедрить возможность добавить кнопку «Поделиться» на панель инструментов браузера
- Добавить возможность делать пометки на веб-страницах
- Устранить ситуацию, когда прокрутка с помощью тачпада двумя пальцами иногда вызывает щелчок правой кнопкой мыши
- Предоставить различные варианты сортировки избранного
- Внедрить поддержку тем из магазина Chrome Web Store
- Предоставьте возможность запретить автоматическое воспроизведение видео и аудио при открытии веб-сайта
Кроме того, есть целый ряд функций и возможностей, которые обсуждаются и рассматриваются. Ознакомиться с полным перечнем можно по следующему адресу.
Источник: neowin