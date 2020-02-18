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Дорожная карта по разработке Edge обещает синхронизацию истории и добавление поддержки Linux

Дорожная карта по разработке Edge обещает синхронизацию истории и добавление поддержки Linux

Дорожная карта по разработке Edge обещает синхронизацию истории и добавление поддержки Linux


Недавно Microsoft обновила общедоступную дорожную карту для своего нового браузера Edge, основанного на движке Chromium. С основными грядущими новшествами предлагаем ознакомиться в этом материале.

Два момента являются абсолютно новыми для браузера. Это возможность навигации по документам PDF через оглавление (в настоящее время рассматривается), и функция предварительного просмотра вкладок в Edge Legacy (находится в стадии обсуждения). Таким образом, пока нет гарантии, что эти функции появятся в браузере в будущем.

Но в списке есть целая немало функций и возможностей, которые Microsoft намерена фактически реализовать. В феврале планируется реализовать следующее:

  • Решение проблем с синхронизацией избранного, включая неработающую синхронизацию, повторное появление удаленных элементов избранного и дублирование избранного
  • Включить синхронизацию установленных расширений браузера между устройствами
  • Возможность установить пользовательскую фотографию в качестве фоновой фотографии на новой вкладке
  • Улучшенная обработка ссылок при наличии более одного профиля

Добавим, синхронизация расширений уже тестируется в сборках Canary.

Летом планируется реализовать возможность синхронизации истории браузера между устройствами.

Ещё имеется немалый перечень функций и возможностей, которые обозначены как запланированные, но даже примерные сроки их реализации пока не называются. В частности, планируется следующее:

  • Устранить проблему, когда браузер Edge не может найти устройства для передачи медиа
  • Сделайте Edge доступным в Linux
  • Реализовать поддержку чтения вслух файлов PDF
  • Реализовать возможность сохранять определенные файлы куки при выборе очистки данных просмотра при закрытии
  • Внедрить возможность добавить кнопку «Поделиться» на панель инструментов браузера
  • Добавить возможность делать пометки на веб-страницах
  • Устранить ситуацию, когда прокрутка с помощью тачпада двумя пальцами иногда вызывает щелчок правой кнопкой мыши
  • Предоставить различные варианты сортировки избранного
  • Внедрить поддержку тем из магазина Chrome Web Store
  • Предоставьте возможность запретить автоматическое воспроизведение видео и аудио при открытии веб-сайта

Кроме того, есть целый ряд функций и возможностей, которые обсуждаются и рассматриваются. Ознакомиться с полным перечнем можно по следующему адресу.

Источник: neowin

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