Дорожная карта по разработке Edge обещает синхронизацию истории и добавление поддержки Linux

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Недавно Microsoft обновила общедоступную дорожную карту для своего нового браузера Edge, основанного на движке Chromium. С основными грядущими новшествами предлагаем ознакомиться в этом материале.

Два момента являются абсолютно новыми для браузера. Это возможность навигации по документам PDF через оглавление (в настоящее время рассматривается), и функция предварительного просмотра вкладок в Edge Legacy (находится в стадии обсуждения). Таким образом, пока нет гарантии, что эти функции появятся в браузере в будущем.

Но в списке есть целая немало функций и возможностей, которые Microsoft намерена фактически реализовать. В феврале планируется реализовать следующее:

Решение проблем с синхронизацией избранного, включая неработающую синхронизацию, повторное появление удаленных элементов избранного и дублирование избранного

Включить синхронизацию установленных расширений браузера между устройствами

Возможность установить пользовательскую фотографию в качестве фоновой фотографии на новой вкладке

Улучшенная обработка ссылок при наличии более одного профиля

Добавим, синхронизация расширений уже тестируется в сборках Canary.

Летом планируется реализовать возможность синхронизации истории браузера между устройствами.

Ещё имеется немалый перечень функций и возможностей, которые обозначены как запланированные, но даже примерные сроки их реализации пока не называются. В частности, планируется следующее:

Устранить проблему, когда браузер Edge не может найти устройства для передачи медиа

Сделайте Edge доступным в Linux

Реализовать поддержку чтения вслух файлов PDF

Реализовать возможность сохранять определенные файлы куки при выборе очистки данных просмотра при закрытии

Внедрить возможность добавить кнопку «Поделиться» на панель инструментов браузера

Добавить возможность делать пометки на веб-страницах

Устранить ситуацию, когда прокрутка с помощью тачпада двумя пальцами иногда вызывает щелчок правой кнопкой мыши

Предоставить различные варианты сортировки избранного

Внедрить поддержку тем из магазина Chrome Web Store

Предоставьте возможность запретить автоматическое воспроизведение видео и аудио при открытии веб-сайта

Кроме того, есть целый ряд функций и возможностей, которые обсуждаются и рассматриваются. Ознакомиться с полным перечнем можно по следующему адресу.

Источник: neowin