iOS 27 становится ближе: Apple выпускает бета 4 для iPadOS 26.5, tvOS 26.5 и tvOS 26.5

Apple вчера приблизила свою линейку обновлений 26.5 к выпуску: бета 4 уже доступна для iPadOS 26.5, tvOS 26.5 и других. Она стала доступа для разработчиков. до презентации iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и других на WWDC Apple осталось всего шесть недель.





Но к тому времени Apple должна выпустить по крайней мере еще одну волну публичных обновлений программного обеспечения. Ожидается, что iOS 26.5 и сопутствующие обновления выйдут примерно в середине мая, и сегодня эти выпуски получили четвертые версии бета для разработчиков. iPadOS 26.5, tvOS 26.5, watchOS 26.5, visionOS 26.5 и другие — все доступны в бета 4 для разработчиков. Публичные бета-версии должны появиться в течение следующего дня или около того.

Пока мы видели, что волна обновлений Apple 26.5 будет немного легче на новые функции, чем обычно. Среди крупнейших нововведений — новые функции в трех популярных приложениях: «Сообщения», «Карты» и App Store. Стоит отметить, что iOS 26.5 и iPadOS 26.5 не содержат новых возможностей Siri — это свидетельствует о том, что любые обновления голосового ассистента припасены для iOS 27.

«В приложении «Карты» появится функция Suggested Places, которая рекомендует места поблизости на основе трендов и недавних поисков, а Apple также готовит основу для показа рекламы в Apple Maps», — говорит портал Macrumours.

Отдельного внимания заслуживают изменения для разработчиков приложений: в iOS 26.5 появятся новые варианты подписок через систему внутренних покупок App Store — в частности, возможность предлагать ежемесячную оплату с двенадцатимесячным обязательством.





Параллельно с обновлениями ОС Apple выпустила Xcode 26.5 бета 2, который включает Swift 6.3 и полные SDK для iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, tvOS 26.5 и visionOS 26.5. Для работы с ним необходима macOS Tahoe 26.2 или более новая версия.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что watchOS 26.5 получит новый циферблат Pride — как это обычно бывает в это время года. Аналитики обращают внимание на особенность нумерации сборников:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Apple перешла к буквам «a» и «b» в конце номера версии, что может свидетельствовать о том, что до финального релиза останется не более одной бета-версии или не останется ни одной», — пишут Appleosophy.

В остальном же Apple сосредоточилась на производительности и стабильности в этих обновлениях.

Источник: 9to5mac