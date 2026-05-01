Xbox mode для Windows 11 официально запущен: что это дает геймерам

Microsoft анонсировала Xbox mode еще в марте, и успела запустить его ровно в последний день апреля, буквально за несколько часов до полуночи.





«Начиная с сегодняшнего дня Xbox mode начинает развертывание на ПК с Windows 11 в выбранных рынках, включая ноутбуки, десктопы и планшеты», — говорится в совместном заявлении вице-президентов Microsoft Джейсона Роналда и Яна ЛеҐроу.

Какие именно рынки попали в первую волну — компания не уточняет. Чтобы узнать, есть ли вы среди «избранных», нужно просто позволить Windows 11 автоматически загружать обновления и проверить, появилось ли что-то новое.

Xbox mode — полноэкранный интерфейс, оптимизированный под геймпад и вдохновленный консольным опытом Xbox. В нем собрана единая библиотека игр из всех установленных сторонних магазинов — Steam, Epic и других — плюс полный каталог Xbox Game Pass. Переключаться между режимом и обычным рабочим столом можно в любой момент.

Ранее функция называлась «Full Screen Experience» и тестировалась в программе Windows Insider — теперь она переименована в Xbox mode с более плавным первым запуском. Мы уже писали, как Microsoft открывала полноэкранный режим Xbox для портативных консолей — теперь очередь за обычными ПК.





Производительность — нет, удобство — да

Главное, что стоит понимать: Xbox mode не ускоряет игры на десктопах и ноутбуках. На портативных устройствах вроде Asus ROG Xbox Ally или MSI Claw полноэкранный режим давал реальный прирост — меньше фоновых процессов, экономия оперативной памяти, лучший fps. На обычных ПК таких бонусов нет: это исключительно новый интерфейс.

Для тех, кто играет за столом с мышью и клавиатурой, режим вряд ли будет полезным. Но для игр с дивана или в постели с геймпадом — это аналог Steam Big Picture mode от Microsoft, и своя ниша у него есть.

Для компании Xbox mode — часть более широкой стратегии сделать Xbox «одинаковым на всех экранах», как сформулировали это сами Рональд и ЛеГроу. Впрочем, как замечает PC Gamer, Microsoft уже не раз провозглашала похожие амбиции в отношении PC-гейминга — и ни разу не довела их до убедительного результата. Станет ли на этот раз иначе — покажет время.

Источник: PC Gamer