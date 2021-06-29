Дослідження: 70% українських ІТ-спеціалістів — за вакцинацію проти COVID-19, але лише 20% готові на будь-яку вакцину





Нещодавно український профільний ресурс DOU.UA провів опитування ІТ-спеціалістів щодо умов праці під час карантину, в якому поміж іншим виявляв ставлення до ковіду та щеплення проти нього. За результатами дослідження виявилося, що наші ІТ-фахівці в цілому карантинні обмеження підтримують, маски носять, до вакцинації готові, але чекають на Pfizer, тому що не довірять іншим вакцинам проти ковіду.

Отже, 70% ІТ-спеціалістів вважають вірус SARS-CoV-19, який призвів до локдаунів, досить небезпечним, особливо для певних груп населення (літні люди, люди із супутніми захворюваннями тощо). Як наслідок, 79% переважно підтримують карантинні обмеження. Хворіли на ковід 38% опитаних ІТ-спеціалістів. Водночас ті, хто хворів, приблизно так само ставляться до ковіду та карантинних обмежень, як і ті, хто не хворів, що свідчить про те, що оцінка небезпечності вірусу формується переважно не з власного досвіду, а з інформації з інших джерел. Крім того, рішення про те, працювати вдома чи в офісі, продиктоване радше політикою компанії та специфікою роботи конкретного спеціаліста, ніж внутрішнім переконанням щодо небезпеки вірусу.

Найпопулярнішим засобом захисту проти вірусу є носіння маски в громадських місцях: 94% надівають її завжди чи майже завжди. Також дезінфекція рук антисептиком (52% користуються постійно, а 34% — час від часу), обмеження кількості контактів з іншими людьми та відвідування громадських місць (48% роблять так постійно, 39% — час від часу). Інші заходи — дезінфекція речей і поверхонь, маска під час спілкування зі знайомими та друзями, рукавички в транспорті та громадських місцях — не такі популярні: їх постійно використовують менш як 20% ІТ-спеціалістів.

Більшість респондентів планує вакцинуватися проти COVID-19: 64% вже визначилися і хотіли б зробити щеплення, а 6% вже встигли отримати вакцину. Бажання вакцинуватися прямо залежить від того, як людина оцінює небезпечність вірусу: серед тих, хто вважає вірус дуже небезпечним, 82% хотіли б зробити щеплення чи вже щепилися, а серед тих, хто вважає цей вірус звичайним ГРВІ, таких лише 25%. 53% людей, які хотіли б зробити щеплення, записалися у чергу. Переважно використовують застосунок «Дія» (41% респондентів). Ще 18% зробили це через роботодавця або Львівський ІТ-кластер. 80% тих, хто хоче вакцинуватися, готові зробити це платно в приватній клініці (якщо буде доступна певна вакцина).

Найбажаніша вакцина сьогодні — Pfizer/Comirnaty. Їй віддали перевагу 64% охочих зробити щеплення. Водночас 20% готові вакцинуватися будь-яким препаратом. Ще 19% не мають визначеної думки або ще не вивчали це питання.

Основна причина, чому спеціалісти не хочуть вакцинуватися, — радше недовіра саме до вакцин проти COVID-19 (вказали 76% тих, хто не планує вакцинуватися) як недостатньо досліджених, ніж недовіра до щеплень загалом (вказали 23%).

Зазначимо, що згідно карантинного опитування українських IT-спеціалістів, 71% переважно працюють вдома, 7% постійно відвідують офіс, майже третина працює вдома продуктивніше, але є проблеми з work-life balance.

Джерело: DOU.UA