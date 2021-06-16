ДП «Дороги Харківщини», яке відповідає за якість місцевих доріг, замовило кросовер Skoda Karoq з пакетом «Погані дороги» за 900 тис. грн





Видання Depo.Харків повідомило, що державне підприємство «Дороги Харківщини» 14 червня у системі «Прозорро» оголосило закупівлю автомобіля Skoda Karoq або еквівалента. Цікаво, що ДП, основним напрямком діяльності якого є «організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення», планує придбати не простий «паркетник», а модель з пакетом «Погані дороги».

Аукціон запланований на 2 липня, переможець має поставити автомобіль до червня 2022 року. У документах вказано, що машина має бути щонайменше 2021 року випуску, кольору сірий металік. Машина має бути обладнана так званим «пакетом «Погані дороги». Очікувана вартість автомобіля становить 906 тис. грн, тобто замовник обрав Skoda Karoq Scout в конфігурації 2,0 TDI 110 кВт 7-ст. авт. 4×4, яка зараз коштує 910,905 грн.

Зазначимо, що Державне підприємство «Дороги Харківщини» виступає замовником робіт і балансоутримувачем доріг місцевого значення. Метою діяльності Підприємства є забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Харківській області, а також вдосконалення дорожнього господарства Харківської області, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

У той же час пакет «Погані дороги» – це свого роду заводський тюнінг автомобіля під умови експлуатації, що відрізняються від тих, під які він проектувався. В пакеті » Погані дороги» найчастіше збільшений дорожній просвіт, посилені основні елементи підвіски, встановлений захист двигуна тощо.

Джерело: Depo.Харків, Прозорро, Skoda, «Дороги Харківщини»