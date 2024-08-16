Dragon Age: The Veilguard имеет скромные системные требования уровня NVIDIA GTX 970 и доступна для предзаказа по цене от 1499 грн

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В последние дни появилось немало интересных подробностей о предстоящей игре Dragon Age: The Veilguard. Нам обещают, что она предложит игрокам самый масштабный город в истории BioWare и закроет финал Inquisition. Также уже озвучена точная дата релиза. А теперь игра стала доступной для предварительного заказа и стали известны системные требования Dragon Age: The Veilguard.

Системные требования оказались довольно демократичными по современным меркам. Хотя мы не знаем целевого разрешения, частоты кадров и качества, которых можно достичь с помощью минимальных и рекомендованных характеристик. В любом случае игра требует 64-битных процессора и операционной системы. Поддерживаются Windows 10 и 11.

Системные требования Dragon Age: The Veilguard

Минимальные:

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X

DirectX: версии 12

Место на диске: 100 ГБ доступного места

Примечания: HDD поддерживаются, однако желательно использовать SSD

Рекомендованные:

Процессор: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT

DirectX: версии 12

Место на диске: 100 ГБ доступного места

Примечания: SSD — обязательно к использованию

Дополнительно отмечается, что для поддержки процессоров AMD в Windows 11 необходимо использовать AGESA V2 1.2.0.7.

Игра Dragon Age: The Veilguard доступна для предварительного заказа в Steam по цене 1499 грн ($59,99) за стандартную версию и 2099 грн ($79,99) за версию Deluxe Edition. Последняя предлагает дополнительные косметические комплекты оружия и брони для классов воина, мага и разбойника, а также косметические комплекты брони и оружия для каждого из 7 спутников.

Цена Dragon Age: The Veilguard для PlayStation 5 и Xbox Series S|X составляет $69,99, а за Deluxe Edition придется заплатить $89,99.

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Релиз Dragon Age: The Veilguard запланирован на 31 октября 2024 года. К сожалению, украинской локализации не предлагают, хотя страница игры в Steam и субтитры релизного трейлера переведены на украинский.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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