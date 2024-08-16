Новости Игры 16.08.2024 в 09:56 comment views icon

Dragon Age: The Veilguard имеет скромные системные требования уровня NVIDIA GTX 970 и доступна для предзаказа по цене от 1499 грн

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Dragon Age: The Veilguard имеет скромные системные требования уровня NVIDIA GTX 970 и доступна для предзаказа по цене от 1499 грн

Раздел Игры выходит при поддержке?

В последние дни появилось немало интересных подробностей о предстоящей игре Dragon Age: The Veilguard. Нам обещают, что она предложит игрокам самый масштабный город в истории BioWare и закроет финал Inquisition. Также уже озвучена точная дата релиза. А теперь игра стала доступной для предварительного заказа и стали известны системные требования Dragon Age: The Veilguard.

Системные требования оказались довольно демократичными по современным меркам. Хотя мы не знаем целевого разрешения, частоты кадров и качества, которых можно достичь с помощью минимальных и рекомендованных характеристик. В любом случае игра требует 64-битных процессора и операционной системы. Поддерживаются Windows 10 и 11.

Системные требования Dragon Age: The Veilguard

Минимальные:

  • Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 100 ГБ доступного места
  • Примечания: HDD поддерживаются, однако желательно использовать SSD

Рекомендованные:

  • Процессор: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 100 ГБ доступного места
  • Примечания: SSD — обязательно к использованию

Дополнительно отмечается, что для поддержки процессоров AMD в Windows 11 необходимо использовать AGESA V2 1.2.0.7.

Игра Dragon Age: The Veilguard доступна для предварительного заказа в Steam по цене 1499 грн ($59,99) за стандартную версию и 2099 грн ($79,99) за версию Deluxe Edition. Последняя предлагает дополнительные косметические комплекты оружия и брони для классов воина, мага и разбойника, а также косметические комплекты брони и оружия для каждого из 7 спутников.

Цена Dragon Age: The Veilguard для PlayStation 5 и Xbox Series S|X составляет $69,99, а за Deluxe Edition придется заплатить $89,99.

Основи Web дизайну від Hillel IT School.
Цей онлайн-курс з основ веб-дизайну дозволить вам опанувати мистецтво створення ефективних та привабливих інтерфейсів для вебсайтів і застосунків. Ви оволодієте ключовими принципами UX/UI дизайну, створюватимете дизайн-макети та прототипи, розроблятимете адаптивні інтерфейси для різних пристроїв, готуючись до професійної кар'єри в галузі веб-дизайну.
Дізнатися більше

Релиз Dragon Age: The Veilguard запланирован на 31 октября 2024 года. К сожалению, украинской локализации не предлагают, хотя страница игры в Steam и субтитры релизного трейлера переведены на украинский.

Раздел Игры выходит при поддержке?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить