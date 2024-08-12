«Мир существует благодаря Соласу»: Dragon Age The Veilguard закрывает финал Inquisition

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Dragon Age: The Veilguard завершает историю, которая началась в финале Dragon Age: Inquisition, когда игроки узнали, кто такой Солас. Разработчики говорят, что это всегда было в планах.

Главный акцент сюжета Dragon Age 4 всегда оставался неизменным для BioWare на протяжении десяти лет. Игра Dragon Age: The Veilguard тесно связана с персонажем Соласа, бывшего компаньона в предыдущей Dragon Age, который превратился в угрозу конца света в дополнении Trespasser.

«Мир существует благодаря Соласу. Он сформировал мир благодаря своему характеру. Это, на мой взгляд, то, что делает Dragon Age такой интересной. Все может быть связано с персонажем, который в определенной степени считал, что поступает правильно», — говорит геймдиректор Джон Эплер в интервью журналу Edge.

Солас настолько важен для будущего Тедаса, что следующая игра Dragon Age всегда должна была быть его историей: «Мы создали это в конце Trespasser. Не было мира, где мы когда-либо собирались сказать «А теперь перейдем к чему-то совершенно другому». Мы хотели выполнить это обещание».

Есть только одна вещь, которая была важнее для Veilguard: это группа спутников, вдохновившая изменить ее название с Dragon Age: Dreadwolf. Впрочем, на этот раз компаньонов в игре нельзя будет напрямую контролировать — BioWare, чтобы не обременять игроков.

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Источник: Games Radar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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