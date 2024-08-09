Dragon Age: The Veilguard обещает самый масштабный город в истории BioWare

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В Dragon Age 4 будет, кажется, самый большой город в истории франшизы — Минратос, столица империи Тевинтер, который игроки смогут посетить впервые.

Разработчики рассказали, что черпали вдохновение из предыдущих упоминаний о Минратосе в серии. В частности, в игре Dragon Age: Inquisition персонаж Дориан сравнивал Орлей, один из крупнейших городов континента Тедас, с Минратосом, подчеркивая значительно большие масштабы последнего. Это сравнение вдохновило команду Bioware на создание действительно эпического города, который превзойдет ожидания поклонников вселенной.

Создатели игры поставили перед собой амбициозную задачу — воплотить образ Минратоса, который бы поразил даже самых требовательных игроков. Они понимали, что не смогут превзойти самые смелые фантазии фанатов, но стремились максимально приблизиться к их представлениям.

Минратос в игре предстает как живой город, который постоянно разрастается. Игроки смогут увидеть как его мрачные закоулки, так и роскошные кварталы. Разработчики создали город так, чтобы он поражал своими масштабами на каждом шагу. Они уделили особое внимание деталям, которые подчеркивают грандиозность Минратоса.

Одной из проблем разработки стала вертикальность города. Чтобы игроки не терялись на улицах Минратоса, разработчики добавили архитектурные ориентиры и уникальные элементы, которые помогают ориентироваться и подчеркивают густонаселенность города.

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По словам разработчиков, повседневная жизнь рядового жителя Минратоса кажется более увлекательной, чем будни королевы Орлея, по крайней мере относительно масштабов того, что можно увидеть. Игроки смогут оценить размеры города и его впечатляющий дизайн, исследуя различные локации и наблюдая за жизнью его жителей.

Источник: Gamesradar, Gamerant

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