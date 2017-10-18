ДТЭК начала пересаживаться на электромобили и уже закупила пять хэтчбеков Hyundai Ioniq

Крупнейший энергохолдинг страны ДТЭК, принадлежащий Ринату Ахметову, следуя современным веяниям, решил обновить свой автопарк и полностью перейти на использование электромобилей. Как сообщает источник, в рамках соответствующей инициативы компания уже закупила пять электрических хэтчбеков Hyundai Ioniq (читайте наш материал «Электромобиль Hyundai Ioniq: современный, «зеленый»… идеальный?»).

Сообщается, что электромобили были закуплены для Киева, где будут использоваться исключительно для поездок по городу в рамках тестирования. По завершении программы тестирования будет разработан график поэтапной замены моделей с ДВС электрическими собратьями в других регионах, где расположены офисы ДТЭК.

В холдинге особо подчеркивают, что использование электромобилей уже сегодня экономически выгоднее по сравнению с аналогичными по классу авто, оснащенными ДВС.

«Высокая стоимость покупки [электромобиля] при 5-летнем цикле нивелируется низкими эксплуатационными затратами», – заявляют в ДТЭК.

В ДТЭК рассчитывает полностью перевести свой автопарк на электрическую тягу в ближайшие 3-5 лет.

Источник: e-move