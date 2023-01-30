Мастер-класс от хищника: дикий медведь сделал более 400 селфи-снимков, позируя перед камерой наблюдения

Если вы чувствуете себя неуверенно перед фотообъективом, берите пример с американского черного медведя. Тот, наткнувшись на камеру наблюдения, воспользовался ситуацией и получил четыре сотни снимков в свой медвежий фотоальбом.
Специалисты часто наблюдают за дикой природой, с помощью камер, которые активируются движением. Снимки используются для картографирования привычек и среды обитания дикой природы, а также для мониторинга землепользования и потребностей в защите диких территорий.
Подобные объективы разместили за пределами города Боулдер (Колорадо), так как местный ландшафт богат койотами, бобрами, горными львами, черными медведями и т.д. И в одной из камер чиновники впоследствии наткнулись на сюрприз — целую фотосессию от одного из жителей горного парка.
Из более 580 отснятых фото четыре сотни принадлежали черному медведю. Похоже животное чувствовало себя довольно уверенно во время незапланированной фотосессии, и будто настоящая модель позировал в фас, профиль и «в шутку» показывал язык на камеру.
Большинство животных не замечают камеру, но чиновники говорят, что этого медведя она действительно захватила.
«В этом случае медведь особенно заинтересовался одной из наших камер дикой природы и воспользовался возможностью сделать сотни «селфи». Эти фотографии заставили нас смеяться, и мы думаем, что и других тоже», — сказал представитель организации Open Space and Mountain Parks Филлип Йейтс.
Аквариумная рыбка «ограбила» ютубера на 500 йен с помощью Nintendo Switch и контроллера захвата движения в ходе онлайн-эксперимента
Источник: The Guardian