Мастер-класс от хищника: дикий медведь сделал более 400 селфи-снимков, позируя перед камерой наблюдения

Если вы чувствуете себя неуверенно перед фотообъективом, берите пример с американского черного медведя. Тот, наткнувшись на камеру наблюдения, воспользовался ситуацией и получил четыре сотни снимков в свой медвежий фотоальбом.

Специалисты часто наблюдают за дикой природой, с помощью камер, которые активируются движением. Снимки используются для картографирования привычек и среды обитания дикой природы, а также для мониторинга землепользования и потребностей в защите диких территорий.

Подобные объективы разместили за пределами города Боулдер (Колорадо), так как местный ландшафт богат койотами, бобрами, горными львами, черными медведями и т.д. И в одной из камер чиновники впоследствии наткнулись на сюрприз — целую фотосессию от одного из жителей горного парка.

Из более 580 отснятых фото четыре сотни принадлежали черному медведю. Похоже животное чувствовало себя довольно уверенно во время незапланированной фотосессии, и будто настоящая модель позировал в фас, профиль и «в шутку» показывал язык на камеру.

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Большинство животных не замечают камеру, но чиновники говорят, что этого медведя она действительно захватила.

«В этом случае медведь особенно заинтересовался одной из наших камер дикой природы и воспользовался возможностью сделать сотни «селфи». Эти фотографии заставили нас смеяться, и мы думаем, что и других тоже», — сказал представитель организации Open Space and Mountain Parks Филлип Йейтс.

Источник: The Guardian