Аквариумная рыбка «ограбила» ютубера на 500 йен с помощью Nintendo Switch и контроллера захвата движения в ходе онлайн-эксперимента

В ходе причудливой серии случайных событий домашняя рыбка владельца Nintendo Switch получила доступ к его учетной записи в интернет-магазине и пополнила ее с помощью кредитной карты. Преступление было снято на видео во время прямой трансляции без присутствия хозяина рыбки. Сотни зрителей наблюдали, как маленькая рыбка украла личность своего владельца, пока его не было.

Изначально «ограбление» началось как эксперимент, чтобы увидеть, сможет ли рыбка завершить Pokémon Scarlet and Violet без посторонней помощи. Для этого японский ютубер Mutekimaru установил веб-камеру, направленную на аквариум. Программа захвата движения следила за рыбой, когда она плавала по наложенной сетке входных сигналов контроллера. Если рыбка останавливалась или меняла направление, соответствующий ввод с контроллера регистрировался в игре.

Mutekimaru уже проводил этот эксперимент раньше. В 2020 году его рыбка успешно завершила испытание, закончив Pokémon Sapphire примерно за 3195 часов – то, что активно играющий человек мог бы сделать примерно за 30 ч. Однако на этот раз все пошло не так, как планировалось.

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Кража личных данных произошла, когда Mutekimaru не присутствовал на трансляции. Игра прошла гладко, рыбка выиграла несколько битв. На 1144 часе игра вылетела, однако система продолжала регистрировать входные данные от рыбы.

В конце концов рыбка дважды вызвала Nintendo eShop и совершенно случайно выполнила правильную последовательность ввода, чтобы добавить 500 иен (около $4) на счет хозяина с его кредитной карты. Она также раскрыла информацию о его кредитной карте всем, кто наблюдал за трансляцией.

Затем маленькому негодяю удалось использовать часть накопленных Mutekimaru призовых баллов, чтобы купить новый аватар, загрузить эмулятор N64, заставить PayPal отправить ему электронное письмо с подтверждением установки и изменить имя его учетной записи Nintendo с «Mutekimaru» на «ROWAWAWAWA¥». Рыбка резвилась общей сложности семь часов, прежде удалось отключить систему.

Mutekimaru связался с Nintendo, объяснил, что произошло, и попросил возместить свои 500 иен. Как ни странно, Nintendo удовлетворила просьбу. В целом мероприятие прошло без убытков, за исключением 10 баллов за аватар.

Источник: TechSpot