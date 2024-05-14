«Дюна: Пророчество» — будущий сериал о женском ордене Бене Гессерит привлек суперзвезду из Болливуда на роль сестры Франчески

Спиноф фильмов «Дюна» экранизирует роман Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны».

По данным Variety, индийская суперзвезда Табу («Жизнь Пи») сыграет в сериале сестру Франческу, которую описывают как сильного, умного и привлекательного персонажа:

«Когда-то Франческа была большой любовью императора, но ее возвращение во дворец ухудшает баланс сил в столице».

Табу — одна из самых известных актрис Болливуда, которая дважды получала Национальную кинопремию за лучшую женскую роль.

В 2019 году сериал, который экранизирует роман Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны», был заявлен под названием «Дюна: Сестринство», а впоследствии название обновили на «Дюна: Пророчество». Согласно синопсису, его действие разворачивается в большой вселенной «Дюны», созданной Фрэнком Гербертом, за 10 000 лет до вознесения Пола Атрида, и рассказывает о двух сестрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту, известную под названием Бене Гессерит.

В фильмах Дени Вильнёва Бене Гессерит изображены как группа могущественных женщин, которые тайно правят, используя Голос, чтобы влиять на волю других. С детства их учат контролировать каждую функцию своего тела, они также имеют улучшенные боевые навыки и развитое физиологическое восприятие.

В «Дюна: Пророчество» также сыграют Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел (который воплотит роль главного злодея), Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Джош Хьюстон, Хлоя Лиа, Джейд Анука, Фейлианн Каннингем, Эдвард Дэвис, Ифа Хайндс, Крис Мейсон и Шалом Бруне-Франклин.

Сериал прошел длительный путь к экранизации, который включал многочисленные смены шоураннеров и творческую перезагрузку: в ноябре 2022 года Дайан Адему-Джон прекратила работу как соавтор сериала, но осталась на должности исполнительного продюсера, а в 2023 году из проекта ушли режиссер Юган Ренк (сериал «Чернобыль») и исполнительница одной из главных ролей, актриса Ширли Хендерсон.

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Сейчас в роли исполнительного продюсера и шоураннера выступает Элисон Шапкер. Анна Ферстер также стала исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов, включая первый. Сериал создан совместно стриминговым сервисом Max и Legendary Television (Legendary также продюсирует франшизу фильма).

Первый фильм «Дюна» от Дени Вильнёва дебютировал в 2021 году, а вторая часть вышла в марте 2024-го и до сих пор удерживает звание самого кассового фильма года. Вместе они заработали в прокате более $1,1 млрд — третья «Дюна» в настоящее время в разработке.