«Дюна»: события MMO Dune Awakening происходят в мире, где Пол Атрейдес никогда не рождался — трейлер

MMO на выживание Dune Awakening оказалась игрой в альтернативной истории мира «Дюна». В этой истории Пол Атрейдес не родился и все дальнейшие события радикально отличались.

Итак, мать Пола, Джессика, решает выполнить требования Бене Гессерит и родить дочь. Это полностью меняет события на Арракисе, приводя к «войне убийц», которая определяет конфликт между Харконненами и Атрейдесами на этой временной шкале, а также политический конфликт, который формирует финал Dune Awakening. Доктор Юи был разоблачен, герцог Лето и дом Атрейдесов выжили. Дочь Джессики, Аристе Атрейдес, можно встретить в игре.

«Очень трогательно и с облегчением наконец-то поделиться деталями альтернативной хронологии в Dune Awakening. Это камень, который начинает сдвиг, и он открывает для игроков много действительно замечательных возможностей для исследования, когда они прибывают на Арракис», — говорит креативный директор игры Джоэл Байлос.

Эта новость была объявлена вместе с выходом трейлера на Summer Game Fest 2024. Трейлер также сообщает, что трансляция Dune Awakening Direct состоится 20 июня. В твите разработчики сообщают, что трансляция будет включать «обсуждение нашего последнего сюжетного кинематографического трейлера, а также новую информацию об игре».

Источник: GamesRadar