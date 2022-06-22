eBay поглотила британский NFT-маркетплейс KnownOrigin

Рынки криптовалют и NFT сейчас находятся далеко не в лучшей форме, поэтому вполне ожидаемыми в нынешних условиях являются сделки по слиянию и поглощению. Вот, например, сегодня eBay сообщила о покупке манчестерского стартапа KnownOrigin, развивающего одноименный NFT-маркетплейс. Сумма сделки, которая была закрыта в день подписания — 22 июня, не разглашается. eBay утверждает, что покупает всю компанию, включая IP и команду.

eBay — один из трех основных игроков рынка электронной коммерции, но рынок NFT, где царит острая конкуренция, является для американской интернет-компании неизведанной территорией. Покупка KnownOrigin — яркое свидетельство, что гигант онлайн-торговли имеет большие планы относительно NFT.

В eBay объясняют интерес к NFT всплеском активности на рынке коллекционных предметов. Месяц тому назад компания запустила свою первую коллекцию NFT в партнерстве с web3-платформой OneOf. Новейшая коллекция Genesis NFT включает 3D и анимационные интерпретации знаменитых спортсменов по обложкам Sports Illustrated.

eBay видит в NFT важное направление для дальнейшего роста бизнеса. Приобретение KnownOrigin усилит ее позиции и будет способствовать быстрому продвижению в мир блокчейн и цифровых предметов коллекционирования.

В KnownOrigin соглашение назвали «началом новой главы» и надеются, что ресурсы eBay помогут расшить бизнес и вывести его на принципиально новый уровень.

KnownOrigin основали в 2018 году Энди Грей, Дэвид Мур и Джеймс Морган. Все три соучредителя присоединяются к eBay. Платформа позволяет художникам и коллекционерам создавать, покупать и перепродавать NFT. По информации CrunchBase, с момента основания KnownOrigin уже привлекла £3,5 млн.