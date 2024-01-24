eBay уволит 1000 сотрудников — 9% от общего штата компании

Некоторых контрактных работников также сократят «в ближайшие месяцы».

Как сообщает The Verge, eBay уволит около 1000 сотрудников в течение января (около 9% от общего штатного состава компании), еще неопределенное количество внештатных работников сократят в последующие месяцы.

В прошлом году гигант электронной коммерции отчитывался о доходах в $1,3 млрд за последний квартал и говорил о «хорошем результате», а ныне заявляет о «потребностях в изменениях».

Президент и генеральный директор eBay Джейми Яноне утверждает, что компания должна быть «более ловкой» и «быстро принимать решения», чтобы позиционировать себя как «долгосрочную и устойчивую к росту».

«Хотя мы достигаем прогресса вопреки нашей стратегии, общая численность персонала и расходы опережают рост нашего бизнеса», — пишет Яноне.

eBay присоединяется к ряду других компаний, включая Google, Amazon (Twitch и Audible), Discord, Duolingo, Pixar и Unity, объявивших о сокращении рабочих мест в январе 2024 года.

В феврале прошлого года eBay уволила 500 сотрудников по всему миру, что составляет 4% от общего количества работников.