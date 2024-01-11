Google увольняет около тысячи работников – из Pixel, Fitbit, Assistant и AR в том числе

В рамках сокращений Google реорганизует свои подразделения AR, Pixel, Nest, Fitbit и основную команду инженеров, а соучредители направления фитнес-браслетов Джеймс Парк, Эрик Фридман и другие руководители покидают компанию. Сообщается, что у техногиганта теперь будет только одна команда, ответственная за разработку аппаратного обеспечения.

Google приобрела Fitbit за $2,1 млрд в ноябре 2019 года. Впоследствии компания втихую изымала продукты подразделения из более чем десятка стран.

Усилия Google по дополненной реальности также были под вопросом после того, как в феврале прошлого года из компании ушли руководитель отдела виртуальной реальности Клей Бавор и руководитель команды программного обеспечения Марк Луковски. Сообщается, что компания отказалась от очков дополненной реальности Project Iris много месяцев назад. Стивен Лейк, соучредитель компании по производству очков дополненной реальности North, которую Google приобрела в 2020 году, также оставил Google в июне прошлого года согласно его странице в LinkedIn.

«‎Нам пришлось принять несколько трудных решений по текущей занятости некоторых сотрудников Google, и мы с сожалением сообщаем вам, что ваша должность сокращается», — сообщила компания некоторым сотрудникам в письмах.

В прошлом году Google уволила около 12 000 человек. По состоянию на 30 сентября 2023 года в материнской компании Alphabet работали 182 381 сотрудник, поэтому сокращение тысячи рабочих мест составило бы около 0,5% от общего количества персонала техногиганта.

Источник: Engadget, The Verge 1, 2