Экс-руководитель ЦРУ призвал украинское IT тратить от 10% на кибербезопасность

Бывший исполнительный руководитель службы безопасности в ЦРУ Ник Гисинто, который проработал в структуре 10 лет, а после увольнения был в Uber и Tesla, призвал компании тратить не менее 10% IT-бюджета на кибербезопасность.

Об этом он рассказанный в интервью Forbes.

«Россия позволяет распространение методологий кибератак среди населения, а не только военных и поощряет гражданских к осуществлению таких атак», — отмечает Гисинто.

За почти два года большой войны хакеры совершили более 9000 кибератак на украинские компании и госпредприятия, свидетельствуют данные СБУ. Последние громкие кейсы — атака на «Киевстар» 12 декабря 2023 года, которая на несколько дней оставила без связи 24,1 млн абонентов крупнейшего оператора, и январская атака на дата-центр «Парковый».

Поэтому украинским компаниям нужно тратить на кибербезопасность не менее 10% бюджета. Чтобы определить конкретный размер расходов, компания должна оценить риски и проанализировать, что является самым важным для защиты. Тогда бизнес сможет делать надлежащие инвестиции.

По его мнению, инвестировать в кибербезопасность нужно с самого начала существования компании. Многое можно имплементировать без использования дополнительных инструментов.

Курс "Web design" від Web-academy. Швидкий початок кар'єри у сфері IT! Опануйте професію веб-дизайнера — почніть самостійно керувати своїм часом й отримувати високий дохід вже за 9 тижнів. Дізнатися більше

Например, многофакторная аутентификация — эффективная вещь, которая почти ничего не стоит.

Отсутствие надежных методов защиты паролем является одной из главных причин, почему компании становятся жертвами вредоносных программ.