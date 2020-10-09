Электрический самолёт на солнечных батареях Alphabet и SoftBank начал раздавать LTE связь





Авиационные станции сотовой связи имеют ряд преимуществ по сравнению со своими наземными аналогами. Они могут охватывать большую область и легко перемещаться в те районы, где они нужны, например, удалённые регионы или территории, пострадавши от природного бедствия. Хотя этой концепции уже много лет, технология всё ещё находится на этапе разработки.

Тем не менее, холдинг Alphabet и японский технологический гигант SoftBank объявили об очередном этапе в реализации данной концепции. Им удалось установить стабильное соединение LTE с беспилотного летательного аппарата, работающего на солнечной энергии, который находился в стратосфере на высоте 62 тыс. футов (около 19 км). При этом связь была достаточно хорошей, чтобы поддерживать международный видеозвонок с участниками из Японии и Америки.

Раздача сигнала осуществлялась при помощи автономного дрона Sunglider, оборудованный солнечными панелями и способный оставаться в воздухе на протяжении нескольких месяцев. Этот огромный беспилотник выглядит как одно массивное крыло и имеет около 78 метров в поперечнике. Он приводится в движение 10 пропеллерами и достигает максимальной скорости 110 км/ч. По задумке, Sunglider будет находиться высоко в стратосфере – выше коммерческих рейсов. Он сможет самостоятельно адаптироваться к меняющимся ветрам.

По данным HAPSMobile, данное успешное испытание передачи LTE сигнала является первым в мире случаем для автономного самолета с неподвижным крылом.

«Полезная нагрузка работала, как и планировалось, в сложных условиях стратосферы, когда скорость ветра превышала 58 узлов (примерно 30 метров в секунду), а температура опускалась до -73 градусов по Цельсию», — заявили в компании.

Сразу же после установления LTE соединения оно начало использоваться для нужд видеоконференции. Участники конференции общались посредством обычных смартфонов. HAPSMobile утверждает, что звонок был «высокого разрешения» и «с малой задержкой», но не предоставила подробную информацию о скорости соединения.

В заявлении для прессы генеральный директор и президент HAPSMobile Дзюнъити Миякава сказал, что этот испытательный полёт на один шаг приблизил компанию к реализации своей цели по созданию экологически чистых самолётов, которые могут обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира. Такая базовая станция способна парить в небе исключительно на солнечной энергии.

Источник: The Verge