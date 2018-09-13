Электрокроссовер DS 3 Crossback E-Tense с двигателем 100 кВт, батареей 50 кВтч и запасом хода 300 км (WLTP) поступит в продажу во второй половине 2019 года

Французская компания DS Automobiles, которая является частью группы PSA Peugeot Citroën, представила сегодня новый кроссовер DS 3 Crossback. Модель интересна не только характерным для данного бренда выразительным дизайном, но и тем, что будет представлена сразу в трех модификациях на основе бензинового, дизельного и электрического двигателя. Естественно, в первую очередь нас интересует электрическая версия E-Tense, тем более, что это полноценный электромобиль, а не какой-нибудь гибрид.

Создатели считают, что им удалось создать модель, которая сочетает возможности сити-кара и автомобиля для путешествия на длительные дистанции, при этом DS 3 Crossback позиционируется, как премиальный компактный SUV. Стилистика новинки длиной 4,12 метра в целом повторяет решения, используемые в более крупной модели DS 7 Crossback.

Электромобиль DS 3 Crossback E-Tense получил электрический двигатель с мощностью 100 кВт (136 л.с.) и моментом 260 Нм, который позволяет разогнаться до 50 км/ч за 3,3 секунды и набрать первые 100 км/ч за 8,7 секунды. Установленная в полу кроссовера Li-Ion батарея емкостью 50 кВтч позволяет рассчитывать на запас хода 300 км (186 миль) по циклу WLTP или 450 км (280 миль) по циклу NEDC. Разработчики заверяют, что в городе электромобиль может вернуть обратно до 20% заряда за счет рекуперации во время торможения и спусков в городском цикле.

От стандартной зарядной станции Wallbox мощностью 11 кВт батарея электромобиля будет заряжаться 5 часов до 100% емкости, а если надо зарядиться срочно, то можно использовать скоростную 100 кВт зарядку — в таком режиме батарея будет «впитывать» 9 км запаса хода за минуту заряда и получит 80% емкости за 30 минут зарядки.

Электрический кроссовер DS 3 Crossback E-Tense поступит в продажу во второй половине 2019 года, увидеть его вживую можно будет на ближайшем Парижском автошоу, которое пройдет с 4 по 14 октября.

Источник: DS Automobiles