Электрокроссовер Polestar 3 променял решетку радиатора на «глухую» панель SmartZone с большим количеством сенсоров

Несколько месяцев назад компания Polestar представила свой электрический внедорожник Polestar 3. В дизайне новинки применяются решения, которые доказывают, что современному электромобилю не нужна передняя решётка радиатора – это место можно использовать более рационально.

Ранее в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания передняя решетка служила определенной цели, выступая в качестве воздуховода для предотвращения перегрева двигателя. А дизайнеры старались придать ей эстетический и узнаваемый внешний вид. Теперь, когда автомобильная промышленность переживает масштабный переход от ископаемого топлива к электрической тяге, меняются и требования к различным компонентам автомобиля.

В стандартной комплектации Polestar 3 оснащён пятью радарными модулями, пятью внешними камерами и двенадцатью внешними ультразвуковыми датчиками для обеспечения безопасности пользователей. Блок SmartZone, расположенный под передней аэродинамической панелью, оснащён несколькими передними датчиками, камерой, передним радаром, нагревательными элементами, акселерометрами и ультразвуковыми датчиками. SmartZone, по сути, работает как дополнительный «умный глаз», обеспечивая расширенную осведомлённость, предупреждение и защиту с помощью технологии, готовой к реагированию на внешние факторы.

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Отмечается, что Polestar хотела продемонстрировать технологию, а не пытаться спрятать ее за фальшивой радиаторной решёткой. По словам компании, это «показывает сдвиг парадигмы от сжигания топлива к электрификации».

Источник: electrek