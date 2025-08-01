Электрокроссовер за $10 500: BYD представила Yuan Up Pilot

На фоне празднования 1,5 млн проданных авто, компания BYD объявила о запуске нового электрокроссовера Yuan Up Pilot. Это будет самая доступная модель в линейке — цена стартует с $10,5 тыс. Это примерно на 25% дешевле, чем предыдущие модификации Yuan Up, которые ранее стоили от $14 тыс. до $16,7 тыс.

Новый электромобиль BYD Yuan Up Pilot имеет такие же размеры, как и более дорогие версии: 4310 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1675 мм в высоту. По размерам он примерно такой же, как у Hyundai Kona. Однако ради удешевления пришлось пустить под нож батарею. Новую модель оснастили фирменным аккумулятором BYD Blade емкостью 32 кВт-ч, обеспечивающим запас хода до 301 км по циклу CLTC. Для сравнения, три другие версии Yuan Up имеют батарею емкостью 45,12 кВт-ч и запас хода до 401 км.

Силовая установка включает передний электромотор с максимальной мощностью 70 кВт (94 л.с.) и пиковым крутящим моментом 180 Нм. Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 12 секунд. Зарядка батареи от 30% до 80% занимает 30 минут.

Дополнительно для снижения цены в Yuan Up Pilot отказались от фирменной системы помощи водителю God’s Eye, которую BYD ранее интегрировала в свои авто без дополнительной оплаты. В более дорогих версиях этой модели есть как минимум система автономного управления уровня C. А вот премиальные серии, такие как Denza и Yangwang, получают решения классов A и B — это уже гораздо более умные «мозги».

А вот салон остался современным и не претерпел изменений. Здесь есть 10,1-дюймовый центральный дисплей с «плавающим» дизайном и 8,8-дюймовая цифровая панель приборов. Все это работает под управлением системы DiLink 50, которая поддерживает голосовое управление и подключение к смартфонам.

Почему это важно?

Последние данные свидетельствуют, что продажи серии Yuan просели: в мае на 21%, в июне — на 29% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. В ответ BYD решила сделать ход в сторону более доступной модели, уменьшив цену, но сохранив ключевые черты.

Это может означать пересмотр стратегии компании — меньше ставок на избыточные технологии, больше — на доступность для более широкой аудитории. Тем более, что Yuan Up продается за рубежом под названием Atto 2, и такая бюджетная версия может значительно усилить позиции BYD на международных рынках.

Кстати, только на прошлой неделе BYD презентовала еще один электрокроссовер — Sealion 06 EV по цене от $21 тыс. Компания активно расширяет портфель моделей, и похоже, собирается серьезно давить как в бюджетном, так и в среднем сегменте электромобилей.

Источник: electrek, carnewschina