Новости Авто 07.07.2025 в 15:49 comment views icon

Новый гибридный универсал BYD Seal 06 DM-i — запас хода от Киева до Амстердама по цене от $15 300

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Новый гибридный универсал BYD Seal 06 DM-i — запас хода от Киева до Амстердама по цене от $15 300
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В последнее время большинство электромобилей и гибридов, выходящих на рынок, относятся к категории кроссоверов. BYD решила исправить эту несправедливость, предложив просторный универсал Seal 06 DM-i с гибридной силовой установкой. Он, кстати, отличается очень низким потреблением топлива и большим запасом хода. Если верить заявлениям производителя, новинка способна преодолеть с полным баком и зарядом до 2000 км.

Характеристики BYD Seal 06 DM-i

Плагин-гибрид BYD Seal 06 DM-i имеет длину 4850 мм, ширину 1890 мм и высоту 1505 мм, а колесная база составляет 2790 мм. Кузов универсал предлагает просторный багажник для перевозки вещей. Владельцам доступно 670 литров полезного пространства, а если сложить задние сиденья, доступный объем увеличивается до 1535 литров. Из дополнительных интересностей стоит упомянуть встроенный холодильник с функцией подогрева.

Новий гібридний універсал BYD Seal 06 DM-i запас ходу від Києва до Амстердама за ціною від $15 300
Универсал BYD Seal 06 DM-i

Новый универсал в плане внешнего вида напоминает седан BYD Seal 06. Новинка придерживается языка дизайна Marine Aesthetics и имеет плавные линии кузова. Спереди расположились тонкие светодиодные фары и решетка радиатора в форме перевернутой трапеции. Сбоку видны черные стойки и скрытые дверные ручки. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля составляет 0,284 Cd.

Новинка основана на плагин-гибридной системе BYD пятого поколения. Базовая версия предлагает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 74 кВт (99 л.с.) в сочетании с электродвигателем мощностью 120 кВт (161 л.с.). Такая комбинация обеспечивает расход топлива 3,15 литра на 100 км, разгон до 100 км/ч занимает 8,7 секунды. Электромотор получает питание от LFP-батареи емкостью 10,08 кВт-ч, которая обеспечивает до 80 км запаса хода исключительно на электротяге (по циклу CLTC).

Новий гібридний універсал BYD Seal 06 DM-i запас ходу від Києва до Амстердама за ціною від $15 300
Универсал BYD Seal 06 DM-i / YouTube Planet Car News

Есть еще и вторая версия силовой установки. В ней используется тот же ДВС, но более мощный электромотор, который выдает 160 кВт (215 л.с.). Как следствие, разгон до «сотни» сократился до 7,7 секунды. В этом случае также используется более крупная LFP-батарея емкостью 18,71 кВт-ч, которая позволяет проехать на электротяге уже до 150 км (CLTC). Однако комбинированный расход топлива такой системы существенно выше и составляет 4,25 литра на 100 км. Благодаря топливному баку объемом 65 литров этот плагин-гибрид способен преодолеть до 2000 км, если заправиться и зарядиться «до полного». Кстати, батарея восстанавливает заряд от 30% до 80% за 25 минут.

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BYD Seal 06 DM-i поддерживает функцию V2L (Vehicle-to-Load) и может выступать в качестве источника питания для не очень мощных электроприборов. Это (вместе со встроенным холодильником) может быть полезным во время поездок на природу без портативной зарядной станции.

Стандартное оснащение автомобиля включает светодиодные фары, 8,8-дюймовую LCD панель приборов, 12,8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, 6 динамиков, 6 подушек безопасности, подогрев и вентиляцию передних сидений. Уже в базовой комплектации есть система помощи водителю DiPilot 100 (God’s Eye C). Она включает 12 камер, радары 5-мм диапазона и 12 ультразвуковых радаров. Число «100» указывает на вычислительную мощность системы в TOPS (триллионы операций в секунду). Эта система обеспечивает функции автопилота на автомагистралях.

Новий гібридний універсал BYD Seal 06 DM-i запас ходу від Києва до Амстердама за ціною від $15 300
Интерьер BYD Seal 06 DM-i / YouTube Planet Car News

Топовая версия универсала BYD Seal 06 DM-i предлагает больший 15,6-экран информационно-развлекательной системы, 8 динамиков и 7 подушек безопасности. Однако ее изюминкой является система управления амортизацией DiSus-C, которая повышает комфорт во время поездок.

Цена

С учетом указанных характеристик, цена нового универсала BYD Seal 06 DM-i оказалась весьма привлекательной. В зависимости от версии, за новинку в Китае просят:

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  • BYD Seal 06 DM-i wagon 80km Noble — 109 800 юаней ($15 320)
  • BYD Seal 06 DM-i wagon 150km Exclusive — 119 800 юаней ($16 720)
  • BYD Seal 06 DM-i wagon 150km Flagship — 129 800 юаней ($18 115)

По данным источников CarNewsChina, приближенных к компании, BYD планирует вывести эту модель на рынок Европы.

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Источник: interestingengineering, autocar, carnewschina

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