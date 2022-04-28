Электромобиль Polestar 2 получил обновлённые компоненты и улучшенную экологичность, в том числе благодаря технологии блокчейн

Шведский автопроизводитель Polestar объявил о нескольких обновлениях и улучшениях своего электромобиля Polestar 2. Потребителям станут доступны два новых цвета кузова, новые колёсные диски, обновления интерьера и некоторые другие улучшения, в том числе связанные с экологичностью.

Заменив определённые материалы и компоненты на те, которые изготавливаются с применением возобновляемых источников энергии, компании удалось снизить выбросы углерода в расчёте на один автомобиль. Изменения в алюминиевом аккумуляторном отсеке и колёсах приведут к сокращению выбросов CO2 для каждого собранного Polestar 2 в будущем. В частности, алюминий в колёсных дисках заменён низкоуглеродистым алюминием, который производится с использованием возобновляемых источников энергии. В компании ожидают, что эти два компонента позволят достичь общего снижения выбросов CO2-эквивалента примерно на 1350 кг на каждый автомобиль. Эти изменения будут внедряться во второй половине 2022 года.

Кроме того, Polestar также использовала технологию блокчейн для отслеживания цепочки поставки минералов от их источника до готового электромобиля, чтобы обеспечить этичную добычу (соответствующую стандартам безопасности, защиты рабочих и недопущения детского труда). Отмечается, что аккумуляторы улучшены благодаря партнерству с компанией Circulor. Последняя использует технологию блокчейн для отслеживания процесса приобретения как слюды, так и кобальта, гарантируя, что весь процесс добычи и производства останется этичным.

Полный перечень обновлений для Polestar 2 выглядит следующим образом:

Новые цвета кузова: Space (чёрный металлик) и Jupiter (золотисто-серый с красными вставками).

Новый дизайн колёсных дисков (стандартные 19-дюймовые и дополнительные 20-дюймовые)

Цинково-серый цвет для вентилируемой кожаной обивки Nappa, доступной с новой декоративной отделкой из светлого ясеня.

Съёмный солнцезащитный козырек для панорамной стеклянной крыши.

Улучшенный диапазон оптимальной температуры для теплового насоса (входит в Plus Pack), что увеличит реальный запас хода в неблагоприятных условиях.

Усовершенствованный салонный фильтр и модернизированный датчик твёрдых частиц в салоне вместе с новым встроенным приложением позволят улучшить качество воздуха в салоне.

Цены, рейтинг дальности и доступность Polestar 2 с этими обновлениями будут объявлены в ближайшие недели.

Источник: electrek