Электромобиль Renault ZOE (2018) получит новый электродвигатель R110 мощностью 80 кВт, запас хода 300 км (WLTP), поддержку Android Auto и эксклюзивный цвет Blueberry Purple

Компания Renault представила новый электродвигатель R110 мощностью 80 кВт (109 л.с.), который дебютирует на электромобиле Renault ZOE 2018 модельного года. Новый двигатель выполнен в тех же габаритных размерах, что и предшественник R90, но при этом он на 12 кВт (16 л.с.) мощнее его.

Даже такой сравнительно небольшой прирост мощности позволяет разогнаться с 80 до 120 км/ч почти на две секунды быстрее, чем предыдущая модель, что будет особенно полезно при движении по скоростным трассам. Пиковый крутящий момент в 225 Нм, доступный с самого начала движения, позволяет обеспечить электромобилю Renault ZOE маневренность в городских условиях.

Инженеры Renault особо отметили, что двигатель R110 представляет собой дальнейшее развитие R90, при этом за счет оптимизации конструкции электромеханических узлов и силовой электроники им удалось добиться прироста мощности без увеличения массы и объема, а также вреда для энергоэффективности. С запуском R110 число вариантов электродвигателей Renault для моделей Kangoo Z.E., Master Z.E., ZOE увеличилось до пяти: 44 кВт, 57 кВт, 60 кВт, 68 кВт и 80 кВт.

Ко всему прочему, R110 станет первым электродвигателем Renault, который будет сертифицирован по новому более строгому стандарту запаса хода WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Первые результаты испытаний показали запас хода Renault ZOE с батареей 41 кВтч в районе 300 км, что соответствуют запасу хода этого электромобиля в реальных условиях.

Прием заказов на новый электромобиль Renault ZOE, оснащенный двигателем R110 с мощностью 80 кВт, с поддержкой Android Auto и пакетом Violet Blueberry (эксклюзивный пурпурный цвет кузова и элементов салона) начнется во Франции уже в марте 2018 года.

Отметим, что за последний год продажи Renault ZOE увеличились на 44% по сравнению с 2016 годом, что позволило модели третий год подряд стать самым продаваемым электромобилем в Европе. Автопроизводитель выпустил уже почти 100 тысяч экземпляров ZOE, на долю которых в 2017 году пришлось более половины всех проданных во Франции электромобилей.

Источник: Renault