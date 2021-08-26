«Електромобільна» стратегія Volvo: власна операційна система VolvoCars.ОS, співпраця із Google, запас ходу 1000 км тощо





Компанія Volvo Cars повідомила, що її власна стратегія електрифікації орієнтована на головні складові: внутрішнє проектування, розробка і виробництво акумуляторів, електродвигунів і відповідного програмного забезпечення. Volvo планує досягти синергії у всіх процесах, аби забезпечити екологічні та безпечні авто зі швидкою зарядкою, великим запасом ходу та інноваційними системами.

Майбутні автомобілі Volvo, зокрема перший позашляховик бренду, працюватимуть на новій операційній системі бренду VolvoCars.ОS – компанія розробляє власне програмне забезпечення. Можливості автомобілів розширяться, адже нова ОС стане універсальною системою для електричних Volvo. Вона об’єднує різні операційні системи компанії в автомобілі та хмарних сервісах, створюючи єдине середовище ОС технологічної платформи. Базові операційні системи включають автомобільну ОС Android, QNX, AUTOSAR та Linux.

Через різні інтерфейси прикладного програмування, включно з інтерфейсом Extended Vehicle, VolvoCars.ОS, за згодою власника авто, надасть розробникам доступ до функціональних можливостей в автомобілі. Таким чином фахівці отримуватимуть дані від датчиків транспортних засобів, інтерфейсів користувачів та хмарних сервісів, зокрема дані про автопарк. Це дозволить розробникам створювати нові сервіси та застосунки для автомобілів Volvo.

За словами головного технічного директора Хенріка Ґріна, нове ПЗ та функції можна швидко впровадити в авто за допомогою віддалених оновлень – на кшталт роботи смартфона чи ПК. Volvo Cars централізує обробку даних всередині електромобілів у базовій системі, усуваючи структурну складність. Замість безлічі електронних блоків керування в авто, все більше власних програмних продуктів працюватиме у базовій обчислювальній системі авто. Базову обчислювальну систему вперше представили у новій моделі Volvo 2022 року. Вона складається з 3-х основних комп’ютерів, які підтримують один одного. Це стосується забезпечення активного функціонування штучного інтелекту, загальних обчислень та роботи інформаційно-розважальної системи.

Централізовані обчислення допоможуть Volvo Cars поступово відокремлювати апаратне забезпечення від програмного. Компанія зможе частіше впроваджувати апаратні цикли, щоб оснащувати нові моделі Volvo інноваційним апаратним забезпеченням. Щодо базових систем, розробка централізованих обчислень відбуватиметься у співпраці з NVIDIA, адже вона надає доступ до швидких обчислень. А партнером у розробці інформаційно-розважальних систем став сам Google — лідер у галузі сервісів і взаємодії з користувачем, від Google Maps до Google Assistant.

Компанія Volvo Cars першою серед автовиробників представила автомобілі зі вбудованими Google Assistant, Google Maps і Google Play. Volvo Cars та Google успішно створюють користувацький інтерфейс для оптимізації безпеки, сам дизайн інтерфейсу відповідає чіткому поділу інформації за актуальністю. Коли власник за кермом, найактуальнішими даними на екрані з інформацією для водія стають дані, пов’язані з керуванням, як-то швидкість і рівень заряду акумулятора. А проекційний дисплей на лобовому склі утримує головну інформацію для водія, щоб той не відводив погляд від дороги.

Майбутні автомобілі Volvo також оснастять великим централізованим сенсорним екраном. Всі потрібні дані доступні в один дотик або за голосовою командою, а негайні потреби чи інформація не приховані глибоко в меню за безліччю кліків. Результатом є простий інтерфейс користувача: послідовний і легкий для розуміння. Він надає лише правильну і необхідну інформацію у потрібний час.

Окрім екранів усередині авто, наступне покоління електричних Volvo підключать до смартфону власника. Останній стане ключем до авто, а застосунок Volvo Cars забезпечить зв’язок з усіма функціями, потрібними сучасній людині. Наприклад, це можливості пошуку і оплати заряджання та керування домашніми пристроями, а також популярні дистанційні функції, приміром, попереднє прогрівання та охолодження авто. ПЗ в усіх електричних Volvo регулярно оновлюватиметься, як і функціональні можливості, тому авто вдосконалюватимуться самостійно, як смартфони. А перехід компанії до розробки власного програмного забезпечення прискорить впровадження регулярних онлайн оновлень.

Volvo Cars планує збільшити запас ходу і прискорити процес заряджання авто завдяки вдосконаленню технології літій-іонних акумуляторів для електромобілів другого покоління. Першим з таких авто стане позашляховик Volvo на новій виключно електричній технологічній базі. До 2025 року компанія представить своє третє покоління електромобілів. Також додатково збільшить запас ходу та інтегрує акумуляторний блок у підлогу авто, використовуючи стільникову структуру для загальної жорсткості автомобіля та підвищеної ефективності. Вже з XC90 компанія запропонує двонаправлене заряджання, коли власник може «скинути» надлишки електроенергії з акумулятора в електромережу. Так Volvo зможе надавати енергію в мережу, коли ціни та викиди CO2, пов’язані з виробництвом електроенергії, знаходяться у щоденному піку, і заряджатися, коли викиди знижуються.

У найближчій перспективі компанія планує співпрацювати зі шведським виробником акумуляторів Northvolt. Це допоможе збільшити щільність енергії в акумуляторних елементах до 50%, у порівнянні з ситуацією сьогодні. У цьому ж десятилітті Volvo Cars орієнтується на подолання відмітки щільності енергії у 1000 Вт·год/л, щоб досягти 1 000 км реального запасу ходу на електротязі. У планах Volvo до 2025 року скоротити час заряджання електромобілів удвічі. Це можливо завдяки удосконаленій технології заряджання акумуляторів, технології швидкого заряджання і постійному вдосконаленню ПЗ. Хенрік Ґрін стверджує, що, спрощуючи конструкцію та інтеграцію акумуляторів, можна зменшити вагу і збільшити простір. А отже — збільшити ємність акумулятора і запас ходу, а також зменшити час заряджання.

Джерело: Volvo Cars