В Украине развернули серийное производство электромотоциклов WolfStorm

В Украине запустили серийное производство электромотоциклов WolfStorm для Сил обороны. Проект реализует компания «Укрспецконсалтинг», которая более 20 лет работает с военными заказчиками. Идея появилась не на бумаге — ее подсказали сами подразделения.





В компании объясняют, что военным нужен транспорт быстрый, маневренный, тихий, без теплового следа, компактный и неприхотливый в обслуживании. Гражданские электробайки на рынке есть, но они не закрывают всех требований армии. Поэтому WolfStorm разработали с нуля.

Характеристики электромотоцикла WolfStorm

Ключевая особенность электромотоцикла WolfStorm — быстросъемная батарея. Ячейки и электромоторы закупают, но сам аккумулятор собирают в компании. Это решение удорожает конструкцию, однако дает практическое преимущество: боец возвращается с задания, за полминуты ставит заряженную батарею — и сразу едет дальше. Не нужно ждать, пока зарядится весь мотоцикл.

В комплекте идет две батареи. Полный заряд занимает около 3 часов. При необходимости аккумулятор можно заряжать прямо на байке через отдельный разъем. Одна батарея обеспечивает примерно 100 км хода. На асфальте — больше, на сложном рельефе — зависит от условий. В мороз до -30°C мотоцикл может заряжаться медленнее, но мощность двигателя сохраняет.





WolfStorm выдерживает нагрузку до 200 кг. Это соответствует весу двух военных вместе со снаряжением. Для конструкции электромотоцикла создали собственную стальную раму, а двигатель разместили по центру, как в классических мотоциклах с ДВС. Такое расположение дает несколько плюсов:

правильное распределение веса и низкий центр тяжести;

лучшую устойчивость и контроль на пересеченной местности;

более легкие колеса без избыточной массы мотор-колеса;

лучшая защита двигателя от ударов и воды.

Полная снаряженная масса WolfStorm составляет 100 кг. Для такого класса это немного, ведь бензиновые аналоги стартуют от 120-125 кг. Сама батарея весит около 22 кг. Если ее снять, байк становится значительно легче — его можно загрузить в пикап, грузовик или даже на лодку.

Электропривод упрощает обслуживание. Не нужно менять масло, свечи или обслуживать топливную систему. Фактически все сводится к натяжению цепи и стандартным работам с ходовой частью.

Второе поколение WolfStorm

Сейчас производят уже второе поколение WolfStorm. Инженеры учли опыт боевого использования и внесли соответствующие коррективы в конструкцию. Клиренс увеличили до 38 см, высоту сиденья снизили до 85 см. Это улучшило проходимость и контроль.

Мотоцикл использует колеса классического эндуро-формата: 21 дюйм спереди и 18 сзади. Максимальный угол подъема составляет 40 градусов, во время тестов преодолевали и больше.

Среди пожеланий военных упоминают больший багажник. Но производитель объясняет, что смещение центра тяжести назад опасно на крутых подъемах. Поэтому сейчас работают над отдельным прицепом. Также возможна установка держателей для оружия, дополнительных разъемов и измененная конфигурация багажника.

Компания не раскрывает точные объемы производства, но заявляет, что технические возможности позволяют покрывать потребности подразделений. Основными заказчиками выступают штурмовые войска, силы специальных операций и отдельные бригады ВСУ. Ограничения сейчас скорее финансовые, а не производственные.

Источник: defence-ua