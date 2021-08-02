Електронну форму для отримання спецперепусток для громадського транспорту оприлюднять на сайті КМДА вже 10 серпня





Перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба повідомив, що електронну форму подачі заявок для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом на випадок посилення карантинних обмежень оприлюднять на сайті КМДА наступного тижня.

Він нагадав, що цього разу місто, врахувавши попередній досвід, розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для підприємств критичної інфраструктури.

«Місто вже зараз планує, як працюватиме громадський транспорт, якщо в столиці відбудеться стрімке поширення захворювання на коронавірус і карантинні заходи будуть посилені. Необхідно, аби всі підприємства, що мають працювати безперебійно попри карантин, змогли спокійно підготуватися. А місто має забезпечити простий і чіткий алгоритм отримання спецперепусток. Починаючи з 10 серпня, коли на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки, підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників», – розповів Олексій Кулеба.

У формі, яку опублікують на Офіційному порталі Києва, буде також описаний подальший покроковий алгоритм дій. Додатково серед підприємств та організацій критичної інфраструктури проведуть роз’яснювальну роботу щодо отримання спецперепусток.

Нагадаємо, що під час останнього локдауну КМДА видала 500 тис. спецперепусток на проїзд у громадському транспорті. Спецперепустки в першу чергу отримали медпрацівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові, тобто представники критично важливих сфер. Тим не менше деякі кияни скаржились на недостачу перепусток, а в інтернеті виявили декількох шахраїв, що продавали підробні спецперепустки.

Джерело: КМДА