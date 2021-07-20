КМДА: Під час наступного локдауну Київ запровадить не паперові, а електронні спецперепустки для громадського транспорту





Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії гострої респіраторної хвороби СOVID-19. Поміж іншого в рамках цього процесу було вирішено запровадити електронні перепустки для громадського транспорту.

Під час наступного локдауну міська влада направить звернення до керівників підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури усіх форм власності щодо складання та направлення в КМДА списків працівників, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті у разі запровадження посилених карантинних обмежень.

«Одним із важливих і дієвих факторів у протидії поширенню хвороби є уникнення великих скупчень людей, а отже – обмеження роботи громадського транспорту. Для того, щоб забезпечити життєдіяльність столиці, вже найближчим часом підприємства критичної інфраструктури мають надати інформацію про необхідну кількість перепусток. Цього разу ми плануємо запровадити електронні перепустки. Таким чином ми персоналізуємо перепустки, щоб ними могли скористатися тільки кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури», – прокоментував Микола Поворозник.

Нагадаємо, що під час останнього локдауну КМДА видала 500 тис. спецперепусток на проїзд у громадському транспорті. Спецперепустки в першу чергу отримали медпрацівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові, тобто представники критично важливих сфер. Тим не менше деякі кияни скаржились на недостачу перепусток, а в інтернеті виявили декількох шахраїв, що продавали підробні спецперепустки.

Зазначимо, що сьогодні Україна відкрила вакцинацію проти COVID-19 для всіх охочих.

Джерело: КМДА