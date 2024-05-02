Электронный кабинет военнообязанного запустят 18 мая — через приложения в App Store и Google Play Market

В эфире «Радио Свобода» заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала, что электронный кабинет военнообязанного заработает с 18 мая. Украинцы смогут сообщить собственные данные без визита в ТЦК через приложение для Android или iPhone.

Программа для военнообязанных будет доступна для установки на смартфон в Play Market и App Store. Через несколько минут после авторизации станет понятно, имеет ли государство всю необходимую информацию для учета обязанного.

При настройке программа запрашивает номер телефона, e-mail и фактический адрес проживания. Приложение будет осуществлять доступ к базе «Оберіг», поэтому можно будет увидеть, что известно военным органам о человеке. С ТЦК может поступить дополнительный запрос по уточнению данных. Граждане Украины за рубежом также смогут воспользоваться электронным кабинетом. В Минобороны ожидают популярность именно этой услуги.

Но приложение пока не готово, и команда разработчиков работает в авральном режиме. Впрочем, Екатерина Черногоренко уверена, что до 18 мая, когда вступит в силу новый мобилизационный законвсе будет готово. Напомним, после этой даты мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут иметь 60 дней на обновление своих данных в ТЦК.

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