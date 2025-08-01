Новости Авто 01.08.2025 comment views icon

Электрический Mercedes-AMG GT 2006 года снаружи и изнутри: три мотора на более 1000 кВт

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Электрический Mercedes-AMG GT 2006 года снаружи и изнутри: три мотора на более 1000 кВт

Электрический Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe заметили и сфотографировали во время тестирования. Благодаря этому удалось узнать некоторые подробности о будущем электромобиле. И хотя он тесно связан с концептом AMG GT XX, серийная версия выглядит значительно сдержаннее — особенно в салоне.

Вместо необычного штурвала, как в концепте, серийная версия имеет привычный круглый руль, который сильно напоминает тот, что используется в актуальных моделях C-Class Mercedes-Benz. Перед пассажиром пока натянутое полотно, но уже видны два больших экрана: один для цифровой панели приборов, второй для мультимедийной системы. В отличие от торчащих «планшетов», как у некоторых конкурентов, дисплеи здесь интегрированы горизонтально — в стиле современного MBUX.

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Несмотря на электрическую природу авто, в салоне присутствует массивный центральный тоннель. Пока неизвестно, спрятали ли в него батареи или это лишь стилистика. Но стоит вспомнить, что концепт AMG GT XX оснащен высокопроизводительной батареей с цилиндрическими ячейками.

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Эти ячейки имеют полноценное соединение всей поверхностью — это снижает внутреннее сопротивление и позволяет батарее быстро отдавать и принимать энергию. Охлаждение организовано на уровне каждого модуля — через прямой контакт элементов с пластиком. Всего в концепте более 3000 таких элементов, а система работает на базе 800-вольтовой архитектуры. Это позволяет использовать более легкую кабельную сеть по сравнению с 400-вольтовой версией, что в перспективе снижает массу автомобиля.

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Что касается дизайна, серийная версия почти копирует концепт GT XX. Передок — гладкий, с глубокими воздухозаборниками и выразительным сплиттером. Дверные ручки утоплены в кузов, а многоспицевые колеса обуты в производительную резину от Michelin. Профиль авто гармонично переходит в динамичную корму с выдвижным спойлером.

Mercedes обещает сверхнизкий коэффициент аэродинамического сопротивления — всего 0,198 в концепте. Для серийного электромобиля AMG GT 4-Door Coupe показатель вряд ли сохранится, но 0,20-0,21 — вполне реальны. Это очень хороший результат для большого четырехдверного купе. Для сравнения, у EQS он тоже составляет 0,20, а у Audi A6 e-tron — 0,21 в лучшей конфигурации.

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Но главная фишка будущего электрокара — аксиальные электромоторы. В концепте Mercedes установил три таких двигателя, которые вместе выдают мощность более 1000 кВт или 1341 л.с. Для сравнения, гибридная версия GT 63 S E PERFORMANCE развивает 831 л.с., так что электрический вариант существенно превосходит ее даже по приблизительным оценкам.

Светодиодные фары и фонари имеют фирменные узоры с эффектом «звёздного неба». А сам электрический AMG GT 4-Door Coupe выйдет на рынок в статусе конкурента таких моделей, как Porsche Taycan Turbo GT ($239 400) и Lucid Air Sapphire ($249 000). При этом топовая версия бензоэлектрического GT 63 S E PERFORMANCE стоит $198 950.

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Источник: autoevolution

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